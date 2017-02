CERI – Prestation de serment des nouveaux membres

Le siège du Conseil Constitutionnel a abrité jeudi 9 février dernier une cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres de la commission électorale régionale indépendante (CERI). L’événement rentrait dans le cadre des élections régionales communales qui auront lieu dans notre pays le 24 février et le 17 mars 2017 prochain en cas de 2ème tour.

Avant de débuter la cérémonie, le président de la juridiction constitutionnelle, M. Abdi Ibrahim Absieh, a profité de l’occasion pour rappeler à tous les membres de la CERI «que leur serment constitue un acte obligatoire qui marque leur entrée en fonction ». Il a en outre souligné «qu’ils ont été choisis pour leur intégrité morale, honnêteté intellectuelle et neutralité».

Et qu’à ce titre, ils ont l’obligation de s’acquitter en toute indépendance, probité, impartialité et avec un sens aigu de patriotisme cette noble mission qui leur est confiée. Par la suite, les 141 membres du CERI respectivement désignés par le gouvernement, le président de l’Assemblée nationale, la société civile, et les partis politiques ont défilé par groupe de six personnes devant les membres du Conseil Constitutionnel chargé de recevoir leur serment. Après avoir déposé la main droite sur un exemplaire du Saint Coran, ils ont lu la formule suivante : «Je jure au nom d’Allah de bien remplir fidèlement et loyalement en toute impartialité et équité, les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations que m’imposent ma fonction, de garder le secret des délibérations auxquelles j’aurai pris part».

Enfin, le Conseil Constitutionnel a pris acte de la prestation de serment de tous les membres présents de la CERI et les invités à remplir dignement leur mission tout en jouant un rôle important dans le processus électoral et la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit dans notre pays.

… Au palais du peuple. Après avoir prêté serment, le secrétariat administratif de la CERI a convoqué les 141 membres à la salle de conférence du palais du peuple pour élire un président et un vice président. C’est ainsi que M. Dini Mohamed Bourhan

et M. Abdoulkarim Aden Cher ont respectivement été élus président et vice président de la commission électorale régionale indépendante.

La CERI dispose de représentants dans les régions de l’intérieur. Hamadou Ali Mohamed, Saad Idleh Omir, Abdillahi Saïd Guedi, Kamil Ali Soubourou, Houmed Saïd Mohamed sont les présidents respectifs de la CERI à Dikhil, Ali-Sabieh, Arta, Tadjourah, et Obock.

Rachid Bayleh