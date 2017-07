Cérémonie de remise des diplômes du Baccalauréat à Dikhil

A l’instar de la capitale et des autres régions de l’intérieur, la région de l’Unité a accueilli une cérémonie de remise des diplômes du Baccalauréat général et professionnel, session 2017, le jeudi 20 juillet 2017, organisée par le MENFOP, simultanément dans les différents coins du pays. Cet événement organisé, sous le haut patronage du président de la République, a vu la participation d’une importante délégation officielle, dont à sa tête le Ministre Délégué auprès du Ministère de l’économie et des finances, chargé du commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme et de la formalisation, M. Hassan Houmed Ibrahim, des parlementaires, des représentants du MENFOP conduits par M. Hassan Robleh Diraneh, conseiller technique du MENFOP, des autorités locales ainsi que des parents d’élèves.

C’est au total 102 lauréats soit 82 du Lycée général et 20 du lycée technique et professionnel qui se sont vus attribuer diplômes et cadeaux en présence des membres de leurs familles venus nombreux témoigner leur fierté.

Après une réception offerte par le MENFOP, place aux discours des personnalités qui, tour à tour, ont félicité les nouveaux bacheliers, avant de leur exprimer leurs vœux de réussite dans leurs études supérieures. « Bien que vous ayez franchi une étape importante de votre parcours d’étudiants, il vous reste encore la partie la plus essentielle, à savoir les études universitaires qui vont déterminer votre avenir », a souligné dans son allocution le préfet de Dikhil M. Mohamed Cheiko Hasan avant d’exhorter ces derniers à bien réfléchir afin de choisir une filière qui corresponde à leur vocation mais aussi qui réponde au besoin du marché de travail.

Le préfet de Dikhil a en outre rappelé que la valorisation des ressources humaines constitue la principale priorité de la politique de développement conduite par le Chef de l’Etat son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et qu’à ce titre, l’espoir de tout le peuple djiboutien repose sur eux. « Il vous faudra donc donner le meilleur de vous-même afin de devenir des hommes et des femmes capables de permettre à notre pays d’aller de l’avant et de rejoindre le rang des pays les plus avancés » a enfin conclue Mohamed Cheiko.

Enfin, la cérémonie a été clôturée par la remise des diplômes et des cadeaux, tels qu’ordinateurs portables et téléphones mobiles aux 82 bacheliers du lycée général de Dikhil ainsi qu’aux 20 bacheliers du lycée technique et professionnel de Dikhil.

Rappelons enfin que cette cérémonie de remise de diplômé placée cette année sous le signe du 40ème anniversaire de la commémoration du jubilé d’émeraude, représente sans aucun doute un événement historique et mémorable pour la promotion 2016-2017.

HA