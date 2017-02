Cérémonie de clôture de la saison sportive scolaire et finale du tournoi de football dans la région de Tadjourah : Le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud assiste à une finale en apothéose

Le stade de football de la ville blanche rayonnait comme jamais vendredi dernier. Et pour cause, le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, et ses collègues en charge de la jeunesse et des sports et de la décentralisation, MM. Hassan Mohamed Kamil et Hamadou Mohamed Aramis, et de nombreux officielsont assisté à la cérémonie de clôture de la saison sportive scolaire de la région et notamment du tournoi de footballinter-établissement de la région avec la finale qui opposait l’équipe de la ville hôte à celle du village de Randa.

Des airs de fête flottaient vendredi dernier sur la ville blanche qui accueillait le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud et une importante délégation. Le ministre a été chaleureusement accueilli par ses collègues, MM. Hamadou Mohamed Aramis et Hassan Mohamed Kamil, en charge de la décentralisation et de la jeunesse et aux sports ainsi que le préfet M. Abdoulmalik Mohamed Banoita et le président de la région M. Hassan Houssein sur l’embarcadère.

Immédiatement, le ministre et ses collègues ont procédé au coup d’envoi de la finale des épreuves de détection en natation pour les minimes. Il s’agissait d’identifier les meilleurs profils et reconnaitre les graines de champions parmi les jeunes filles et garçons qui seront pris en charge dans le cadre d’une formation et d’un suivi au sein d’une école de natation à Tadjourah pour en faire de futurs champions. Les officiels ont été époustouflés par les prestations des jeunes nageurs qui ont fait preuve de belles prouesses.

Après coup, la délégation s’est dirigée vers le stade de football avec gazon synthétique de la ville blanche. Les gradins étaient déjà archicombles et les jeunes écoliers ont longuement acclamé la délégation ministérielle et les nombreux officiels qui ont savouré ces moments de communion et de cohésion. Parmi les centaines des jeunes supporters et écoliers, on distinguait également de nombreux responsables du sport scolaire dont l’inspecteur d’EPS, M. Abdoulkader Daher et les professeurs de sport. Les membres du gouvernement et les responsables de la région ont donné le coup d’envoi du match de la finale qui a opposé l’équipe de Tadjourah-ville à celle de Randa.

Le match a rapidement pris une tournure inattendue. Les flots incessants des attaques de l’équipe de la ville blanche ont submergé l’équipe adverse. Techniquement, physiquement, tactiquement, les jeunes joueurs de la ville de Randa ont été rapidement surclassés dans tous les compartiments du jeu. Et d’une offensive à l’autre, les plus entreprenants ont inscrits deux buts coup sur coup en l’espace d’un quart d’heure à vingt minutes. Ce fut le score à la pause, moment choisi par les organisateurs pour lancer des moments de convivialité avec des chants et danses folkloriques auxquelles se sont joints les officiels. Le public s’en est donné à cœur joie en chantant et en applaudissant à tue-tête. Puis dès la reprise du match, les Tadjouriens n’ont pas tardé à planter un troisième but qui a définitivement scellé leur victoire finale.

A l’issue de la partie, les officiels se sont adressés au public. A commencer par le directeur régional de l’éducation, M. Youssouf Omar suivi du préfet de la région, M. Aboulmalik Mohamed Banoita qui s’est dit fier et honoré d’accueillir les ministres de l’éducation, des sports et de la décentralisation en cette belle journée. Le préfet a vanté les vertus du sport qui cultive et promeut le gout de l’effort et l’esprit d’équipe, la détermination et le sacrifice. Des propos partagés par le secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, M. Hassan Mohamed Kamil qui a mis sur un piédestal les vertus de la compétition et la saine émulation que cela suscite chez les jeunes.

Il a indiqué également que les départements de l’éducation nationale et la jeunesse et les sports sont transversales car ils impliquent des disciplines qui relèvent des prérogatives des deux départements. D’où son appel à une plus large collaboration entre son département et celui de l’éducation nationale qui reste la pépinière de nos futurs champions. Il a annoncé également la construction d’une piste d’athlétisme sur le terrain de football de la ville blanche comme l’a recommandé le chef de l’Etat, M. Ismail Omar Guelleh.

Le ministre délégué à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis a repris les mêmes propos tout en rendant un vibrant hommage aux deux équipes qui se sont affrontés sur le terrain. Il a félicité l’esprit sportif et le fair-play qui s’est dégagé de cette partie de football. C’est ensuite le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud qui a exprimé ses plus vifs remerciements aux autorités et au grand public des écoliers et jeunes de Tadjourah pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité qu’ils ont manifesté à son égard.

Le ministre a abondé ensuite dans le sens de son collègue en charge de la jeunesse et des sports en soulignant les vertus et les bienfaits du sport en milieu scolaire. Il a mis l’accent sur son engagement à poursuivre dans la voie de la promotion des sports scolaires et de la construction des jeunes biens portants et en bonne forme physique et spirituelle. Il a rendu hommage aux responsables des sports scolaires et leurs remarquable sens de l’organisation pour avoir réussi avec brio la tenue de cette magnifique cérémonie qui s’est clôturée par la remise des trophées aux différents lauréats des épreuves de football, de natation et d’athlétisme.