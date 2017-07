Cérémonie de clôture du concours de Qassayids : La créativité récompensée

La salle de conférence du palais du peuple a abrité jeudi dernier une cérémonie marquant la fin du concours de Qassayids (poésie) et la remise des récompenses aux lauréats de cette compétition culturelle et religieuse. L’événement a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Affaires Musulmanes, de la Culture, et des Biens Waqfs, Moumin Hassan Barreh.

Rappelons que ce concours national des Gabays et Qassayids a été organisé du 12 au 14 juin 2017 au théâtre des Salines afin de détecter des nouveaux talents et d’en assurer ainsi l’émergence. L’initiative émane de la direction de la culture. Elle a regroupé plusieurs dizaines de participants. Elle avait un volet collectif et un autre individuel. S’exprimant lors de la remise des récompenses, le ministre Moumin Hassan Barreh a indiqué que ce concours avait pour but de détecter de nouveaux talents et ainsi de mettre en place un vivier d’artiste dans ce domaine. En outre il a invité les lauréats à se perfectionner et à développer leur talent. C’était ensuite au tour du directeur de la culture, Doualeh Hassan Ahmed de prendre la parole. « La culture est ‘l’âme du peuple, le socle de l’unité et ce par quoi s’exprime l’esprit d’une civilisation. Et lorsque elle est intégrée dans un projet de société, elle est perçue comme un important levier de développement », a-t-il dit. « Si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est parce que nous avons tous une passion en commun : la culture», a-t-il ajouté.

Le haut fonctionnaire a également profité de cette occasion pour souligner que les artistes pourront désormais, pleinement bénéficier du théâtre des Saline pour les répétitions, les entraînements, et les spectacles. Poursuivant son intervention, il a rappelé que le ministre Moùmin Hassan Barreh a mobilisé des financements conséquents qui serviront au processus de réhabilitation et de rénovation de ce haut lieu de la culture djiboutienne. Lequel sera pourvu en équipements adéquats surtout en sons, lumières, et électricité.

Il s’agit de rendre par ce biais le théâtre des Salines plus viable, et agréable pour l’épanouissement des talents artistiques.

La cérémonie s’est terminé avec la remise des récompenses aux différents lauréats du concours. Cette journée a été aussi l’occasion pour les doyens des artistes comme Hamadou Dabaleh et Mohamed Aden de remercier le ministre de la culture pour la rénovation du théâtre des Salines.