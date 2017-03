Cérémonie d’adieu du représentant du HCR à Djibouti : Le ministre de l’Intérieur rend hommage à Paul Ndaitouroum

Le ministre de l’Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed a rendu un vibrant hommage à M. Paul Ndaitouroum, représentant du HCR à Djibouti, dont le mandat est arrivé à expiration. C’était hier matin, au siège de l’ONARS, où une belle cérémonie d’adieu fut organisée en son honneur. Temps forts.

Après plusieurs années de bons et loyaux services à la tête du bureau du Haut Commissariat pour les Réfugiés à Djibouti, M. Paul Ndaitouroum tire sa révérence. Ce haut fonctionnaire onusien originaire de Centrafrique s’est fait remarquer durant son mandat à Djibouti par de nombreux hauts faits au plus fort de la crise au Yémen qui a poussé des milliers de réfugiés vers nos côtes. Mieux encore, il aura rendu des services appréciables à l’ONARS avec un appui constant et surtout une grande disponibilité à tout moment.

Autant de marques d’amitié qui ont été appréciés à leurs justes valeurs par les autorités djiboutiennes.

Ce qui justifiait la belle cérémonie d’adieu qu’aura organisée l’ONARS en son honneur hier matin en son siège. Le ministre de l’Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed a honoré de sa présence la cérémonie qui fut sobre et empreinte de solennité et d’émotion.

Le secrétaire exécutif de l’Office national d’assistance aux réfugiés et sinistrés, M. Houssein Hassan Darar, a longuement salué et flatté le travail de grande qualité effectué par M. Paul Ndaitouroum qui a toujours su « être à la hauteur des défis qui s’imposaient à Djibouti en matière d’accueil et de prise en charge des réfugiés ».

Autant de qualités et d’autres encore comme « la générosité, l’écoute, le soutien indéfectible dans les tâches et missions de l’ONARS » que M. Houssein Hassan Darar a salué en son « ami » Paul Ndaitouroum, qui a-t-il dit, lui manquera beaucoup.

Un hommage mérité et largement repris par le ministre de l’Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed, qui a lui aussi loué « le travail dévoué à la cause des plus faibles afin de soulager les peines et les souffrances de la veuve et de l’orphelin ».

M. Hassan Omar a félicité M. Ndaitouroum pour son étroite collaboration avec l’ONARS afin de faire avancer les grands dossiers en matière d’assistance aux réfugiés. C’est le cas du projet de loi sur le statut de réfugiés dont la République de Djibouti s’est dotée pour renforcer son arsenal juridique en matière de protection des réfugiés. Un projet de loi qui marque aussi l’empreinte du HCR qui aura grandement contribué à sa réalisation.

Plus généralement, le ministre a annoncé pour bientôt un changement d’envergure de l’ONARS qui sera complètement réorganisée et dotée d’un nouveau statut qui va renforcer ses compétences et ses attributions. Le gouvernement a obtenu les financements nécessaires à la construction de nouvelles infrastructures et l’acquisition de nouveaux équipements afin de donner à l’agence étatique les moyens de ses ambitions. Les chantiers de constructions et l’acquisition des équipements seront achevés dans de très courts délais, selon les confidences du ministre.

De bonnes nouvelles dont a fièrement pris acte l’ex représentant du HCR à Djibouti, M. Paul Ndaitouroum. Avec humilité et dans la candeur, il s’est dit honoré d’avoir pu servir au mieux de ses moyens et dans le plus total dévouement. Il s’est fendu d’un mot de remerciement bien senti à l’égard des officiels présents. « Ma mission fut une expérience exigeante et rigoureuse, qui n’aurait jamais pu aboutir sans l’appui constant, la flexibilité, l’écoute et la proximité du patron de l’ONARS et des responsables du ministère de l’intérieur » a-t-il notamment souligné.

La cerise sur le gâteau de cette belle cérémonie fut justement la coupure du gâteau d’adieu par le ministre de l’intérieur, l’ex-représentant du HCR et le patron de l’ONARS.

