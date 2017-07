Centre e-learning de Balbala : Cérémonie de remise des certificats

Le centre e-learning de Balbla (ELC) a organisé dans la soirée mercredi dernier une cérémonie de remise d’attestations de fin de formation pour la deuxième promotion de jeunes. Situé dans la banlieue de Balbala, le centre de formation sos est construit et géré par l’ONG internationale, SOS villages d’enfants, sous la supervision du ministère de la promotion de la femme et de la famille.

Premier dans son genre, ce centre accueille quelques deux cent jeunes déscolarisés qui suivent une formation en anglais, en français et en informatique. Le centre e-learning propose des formations entièrement basées sur le numérique à travers une plate-forme pédagogique.

Aux termes de dix mois de formation intensive les étudiants ont reçu des certificats de fin de formation des mains des hauts responsables. C’est sur l’esplanade du centre que s’est déroulée donc la cérémonie de remise des attestations à laquelle ont participé, aux côtés du directeur du centre, Monsieur Ali Houmed Ibrahim, le président de la commune de Balbala, Wabéri Nour Eleyeh, le représentant du ministère de la promotion de la femme, Mohamed Abdi, les présidents des conseils des quartiers ainsi que des responsables des ONG et associations.

Le directeur du centre, Monsieur Ali Houmed Ibrahim, a salué la motivation des jeunes ainsi que leur investissement pour parachever avec succès le niveau de formation. Il a par ailleurs rappelé le e-learning constitue indéniablement une alternative majeure pour concilier les jeunes déscolarisés et la formation, une jeunesse orientés vers l’outil informatique.

La soirée était entièrement animée par les jeunes du centre, avec des chants, danses et sketchs en plusieurs langues.

ELC, un espace de vie, de promotion sociale et professionnelle. Le centre ELC bénéficie des équipements de pointe pour avoir un fonctionnement optimum et de façon permanente. L’électricité solaire, le réseau Internet autonome, des ressources numériques diversifiées, un personnel attentif, un cadre de vie agréable…. pour ne citer que quelques éléments. La formation qui vient de se clôturer ne constitue qu’un élément de panoplie de services que le centre entend offrir aux jeunes de Balbala.

Des ateliers d’encadrement et de formation orientée vers la vie professionnelle ont vu le jour ainsi que la bibliothèque numérique pour approfondir la culture intellectuelle. Sur le long terme, les activités du centre vont s’élargir et se diversifier vers la détente, les loisirs, la culture….pour répondre aux besoins d’une jeunesse nombreuse à vouloir faire de ce centre un espace de vie, de promotion sociale et professionnelle.

E-learning : une approche novatrice de la formation. La formation proposée par le centre ELC de Balbala rompe avec les méthodes classiques de formation connues à Djibouti. Le concept e-learning introduit par le centre SOS e-learning de Balbala repose sur la transmission des connaissances via l’informatique alliant à la dimension apprentissage et l’attractivité. Les contenus de la formation se veulent résolument pratiques et orientés vers les compétences nécessaires à la vie, pour augmenter les potentiels d’épanouissement personnel et d’insertion professionnelle des jeunes.

Ce centre servira de « Pont » solide entre la jeunesse et le monde du travail.

Rappelons enfin que le centre qui accueille quelque 139 élèves assure des formations en anglais, en français et en informatique pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans répondant aux critères de sélection de SOS village et issus de la banlieue de Balbala.

Aussi le centre met à disposition de tous les jeunes de Balbala désirant de faire des révisions, des salles en libres accès étudiants et organise des conférences, séminaires et autres événements à caractère social et intellectuel…