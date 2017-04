Centre d’accueil des migrants de l’OIM à Obock : Des capacités d’aide élargies

A la tête d’une délégation forte de plusieurs personnes, le ministre de l’Intérieur, Hassan Omar Mohamed, s’est rendu jeudi 30 mars dernier au chef-lieu de la région d’Obock. Il y a parrainé l’inauguration de nouveaux locaux du centre d’orientation et d’aide aux migrants(COAM) de l’Organisation internationale pour les migrations(OIM). L’événement a regroupé sur place l’ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Arai, la cheffe du bureau local de l’OIM, Lalini Veerassamy, le secrétaire exécutif de l’ONARS, Houssein Hassan Darar, le préfet de la région, et des notables coutumiers.

Le COAM constitue un point névralgique pour l’OIM qui apporte un réconfort moral et matériel aux migrants en détresse. Construit en 2011, ce centre voit ses capacités d’accueil renforcer grâce au soutien financier du Japon. Tant mieux dans la mesure où la ville de Hayou est un lieu de passage incontournable pour les migrants désireux de gagner les rives de l’Arabie Saoudite et d’autres eldorados de la péninsule arabique. Le constat émanait de l’ambassadeur Tatsuo Arai et du ministre Hassan Omar Mohamed. Les deux hommes ont respectivement souligné que Djibouti reste une destination de transit pour les candidats à l’exil en provenance des pays limitrophes. Ils se sont dits réjouis d’assister au renforcement de capacités de ce centre compte tenu de l’afflux croissant des migrants vers Obock au fil des années.

Chiffres à l’appui, plus 30.000 migrants ont été accueillis et hébergés dans ce centre depuis l’ouverture de ses portes en 2011. A titre de rappel, le ministre de l’Intérieur a mis en exergue que plus de cinq milles migrants ont été rapatriés vers leur pays d’origine dans le cadre du programme de retour volontaire.

Sur ce, M. Hassan Omar Mohamed et les autres personnalités ont effectué une immersion dans les nouveaux locaux du COAM.

L’occasion pour la cheffe de la mission de l’OIM de donner des explications sur le rôle de chaque local flambant neuf du centre d’orientation et d’aide aux migrants (COAM), sis à Obock.

Sadik