Célébration du 65e anniversaire de la fête nationale égyptienne : L’expression d’un lien fort entre deux nations

La célébration à Djibouti de la fête nationale de la République arabe d’Egypte fut avancée cette année au 29 juin dans le but de coïncider avec les festivités du Jubilé-Émeraude de notre pays.

La chancellerie égyptienne, sise dans le quartier chic du Héron, s’illuminait ce soir du jeudi 29 juin 2017 de mille et une couleurs, mille et une lumières. Un air de fête et de festivités officielles qui donna un souffle de vie à ce secteur de la ville de Djibouti, d’habitude si calme et si discret.

Et pour cause : l’ambassade de la république arabe d’Egypte a commémoré ce jour là le 65e anniversaire de la fête nationale de son pays célébrée chaque année le 23 juillet. En effet, dans la nuit du 22 au 23 juillet 1952, un groupe d’officiers, dont faisait partie le charismatique Gamal Abdel Nasser, avait pris le pouvoir et renversé le roi Farouk 1er. L’Egypte devient alors une république et le 23 juillet est désormais sa fête nationale.

Expliquant pourquoi la célébration de cette fête nationale fut avancée au 29 juin à Djibouti, l’ambassadeur égyptien Ahmed Adel Soubhi, dans un discours prononcé à cette occasion, a de prime abord souligné que c’est un geste volontaire entrepris dans le but de coïncider avec les festivités du quarantième anniversaire de l’indépendance de la république de Djibouti.

Poursuivant son speech en français, le chef de la chancellerie égyptienne a, par ailleurs, indiqué que « l’Egypte est un des premiers pays à avoir soutenu Djibouti dès les premières heures de son indépendance » et que « le sort de Djibouti et de l’Egypte est lié », car, a-t-il dit, « ils sont tous les deux des pays arabes qui appartiennent au continent africain. Ils sont aussi connectés par la Mer Rouge qui a permis aux deux peuples d’avoir des relations millénaires et privilégiées ».

La cérémonie de commémoration de la fête nationale égyptienne à Djibouti, qui fut ponctuée de danses folkloriques interprétées par une troupe de l’académie des arts du Caire dépêchée à cette occasion dans le pays, s’est déroulée en présence de nombreux hôtes de marque dont le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Nabil Mohamed Ahmed, et l’ex-Premier ministre Dileita Mohamed Dileita, ainsi que des parlementaires, des autorités militaires, des hommes d’affaires, des chefs de missions diplomatiques et consulaires, des représentants des organisations internationales et régionales opérant dans le pays et une multitude d’autres personnalités. « Je suis heureux d’assister à cette cérémonie, non seulement en ma qualité de ministre de l’Habitat et d’ex-ambassadeur de Djibouti en Egypte ayant exercé cette fonction durant quatorze années, mais aussi en tant que représentant du Premier ministre qui m’a délégué à cette occasion », a fait observer M. Moussa Mohamed Ahmed qui a pris la parole au cours de cette soirée festive.

Le ministre a, par ailleurs, fait savoir que « les relations djibouto-égyptiennes sont historiques » et que « de part et d’autre, nous ne ménageons pas nos efforts pour développer et fructifier ces relations ancestrales, tant au niveau des deux peuples que sur le plan officiel ».

Indiquant d’autre part que « l’Egypte demeure un pays fort »malgré les derniers aléas sur la scène arabe, M. Moussa Mohamed Ahmed a précisé que « nous avons été le seul pays à soutenir le maintien de l’Egypte au sein de l’Union Africaine, car nous sommes convaincus de la valeur de l’Egypte pour l’Afrique », a-t-il dit.

Il a conclu son speech en transmettant les salutations du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, à la communauté égyptienne résident à Djibouti.

FIA