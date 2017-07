Célébration du 40ème anniversaire de l’indépendance nationale à Ali-Sabieh : Dans la ferveur patriotique

A l’instar d’autres régions du pays, Ali-Sabieh a célébré mardi dernier le 40ème anniversaire de notre indépendance avec ferveur et patriotisme. 40 ans est l’âge de la maturité pour l’homme. Physiquement et mentalement, il est à son apogée. C’est l’âge que notre prophète, Mohamed (SCW), qui est le dernier des Prophètes, avait reçu de l’Archange Djibril le message divin universel de l’Islam destiné à toute l’humanité. C’est encore l’âge minimum requis par notre Constitution pour l’accession à la magistrature suprême de la République de Djibouti.

Comme à l’accoutumée, les festivités commémoratives de l’indépendance se sont déroulées dans la nuit du 26 au 27 juin et aux premières heures de la matinée de mardi dernier sur la place de l’indépendance en face de la préfecture d’Ali-Sabieh.

…Dans la nuit du 26 au 27 juin 2017. Pour célébrer dignement ce quarantième anniversaire, les assajogs se sont retrouvés dans la soirée du 26 juin 2017 sur la place de l’indépendance aux couleurs nationales. Une foule en liesse et compacte arborant des tee-shirts, des écharpes et des casquettes aux couleurs du drapeau national se dressait comme un seul homme autour de la scène des célébrations.

Quelques instants avant le début des festivités, le préfet de la région, Mohamed Waberi Assoweh, le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de l’environnement, Moussa Mohamed Ahmed, le ministre de la communication, des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougueh, le député et vice- président de l’assemblée nationale, Elmi Obsieh Waïs, et le président du conseil régional sont arrivés sur place. A leurs côtés étaient assis les chefs de tous les corps de sécurité de la région.

Les adjoints du préfet, les élus nationaux et régionaux, les responsables des services publics décentralisés, les notables coutumiers, les leaders religieux, les jeunes et de nombreuses femmes actives de la société civile étaient également présents sur le parterre des chaises alignées impeccablement.

La troupe locale « Arrey » et leur étoile Ikran Houssein Mahabeh ont animé cette soirée par des chants patriotiques. Parfois, cette dernière a mis en effervescence les officiels et d’autres spectateurs qui se sont lâchés et dansé au rythme de l’une de ces chansons vantant les bienfaits de la liberté. Des anciennes de la troupe «Arrey », adolescentes à l’époque de l’indépendance ont aussi entonné en chœur les paroles des chants de juin 1977. Cela a ravivé des émotions patriotiques chez les anciens.

A minuit, au salut d’honneur d’un groupe de la FNP, l’hymne national a retenti sur la place de l’indépendance et le drapeau est hissé. La foule enivrée par l’amour de la patrie a chanté en chœur ses paroles.

…Au matin du mardi 27 juin 2017. Aux premières heures de la matinée du mardi 27 juin, la même foule s’est retrouvée aux abords de la place locale de l’indépendance pour assister au traditionnel défilé militaire des hommes du BIAAS, de la police et des groupements de la société civile.

Le préfet, les membres du gouvernement, et les autres personnalités sont arrivés à pied sur les lieux. Ils ont procédé à la revue habituelle des troupes en uniformes en compagnie du colonel Abdi Wassec ben Mohamed commandant du bataillon militaire dans la région. L’hymne national a retenti de nouveau. Cela a mis debout tout le monde.

Peu après, sous un ciel nuageux déclenchant une brise fraîche matinale, les militaires du Bataillon Inter-Armée d’Ali-Sabieh (BIIAS) ont ouvert le défilé sous les applaudissements nourris de l’assistance. Des hommes de la police nationale au pas bien cadencé les ont suivis.

Puis des équipes de jeunes pratiquant des danses traditionnelles et folkloriques et battant des tambours ont défilé devant les spectateurs.

Plusieurs groupes des différents secteurs professionnels de la région ont fait aussi leur passage avec des banderoles les identifiant.

Le défilé s’est achevé par le passage des matériels roulants des soldats, des autres services de l’Etat et des autres appartenant à des civils.

Ces festivités matinales ont pris fin par un dépôt de gerbe de fleurs dans un coin de la façade de la préfecture dédié aux martyrs de l’indépendance par le préfet, le colonel et le ministre Moussa Mohamed Ahmed.

Ali Ladieh