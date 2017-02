CDC de Quartier 7 : Une soirée de sensibilisation et de préventions sur les méfaits des drogues

L’agence djiboutienne de développement social (ADDS) a participé à une soirée de sensibilisation et de prévention sur les méfaits des drogues organisée par l’association Voie de développement (AVDD), jeudi dernier au CDC de Quartier 7. La rencontre est intervenue Dans le cadre du second projet de réduction de la pauvreté urbaine de Djibouti, PREPUD II Q.7, Cette soirée s’est déroulée en présence du représentant de l’ADDS, Galab Hassan Galab, de la directrice du CDC du quartier 7, Kourecha Abdi Guedi, et de la présidente de l’association AVDD, Foutouma Ahmed Omar.

Cette activité a pu être réalisée grâce au fond de développement communautaire du Projet de Réduction de la Pauvreté Urbaine de Djibouti, PREPUD II Q.7,

En effet, le Fonds de Développement Communautaire (FDC) est un fond destiné au Quartier 7 pour soutenir des activités de formation, d’insertion et de sensibilisation.

Plus globalement, Le projet s’inscrit dans Le Projet de réduction de la pauvreté urbaine dit PREPUD Quartier 7 exécuté par l’Agence Djiboutienne de Développement Social. Il comprend des travaux et des activités qui vise à améliorer la qualité de vie de 5 000 ménages de ce quartier grâce à la remise en état de la voirie, la mise en place d’activités d’alphabétisation et de formation professionnelle à l’intention des femmes et des jeunes, ainsi que l’amélioration des services d’assainissement et de ramassage des ordures.

Mohamed Chakib