CCECC-Djibouti : Bientôt deux tours jumelles à Boulaos

Le président Ismaïl Omar Guelleh et le patron de la société chinoise CCECC ont posé jeudi dernier à Boulaos la première pierre de deux tours jumelles. La cérémonie de lancement des travaux de construction de ce complexe immobilier a eu lieu en présence du ministre en charge des Investissements.

Jeudi dernier à Boulaos, sur la côte est de la capitale, a eu lieu la cérémonie de lancement d’un nouveau grand chantier. Le chef de l’Etat, M. Ismaïl Omar Guelleh et le président de la China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), M. Yuan Li, ont en effet posé la première pierre de deux tours jumelles de 21 étages chacune qui abriteront, entre autres, le siège de CCECC, la grande société chinoise qui vient d’achever avec succès la construction du nouveau chemin de fer Djibouti-Addis-Abeba.

La cérémonie a été marquée par deux discours, celui de M.Yuan et celui de M. Ali Guelleh Abdoubaker, ministre auprès de la Présidence de la République, chargé des Investissements. M. Yuan a remercié les autorités nationales, et en premier lieu le président Ismaïl Omar Guelleh, pour toutes les facilités offertes aux entreprises chinoises opérant à Djibouti et a souligné qu’il était convaincu que les deux pays réaliseront de grandes choses ensemble. Le ministre des Investissements, M. Ali Guelleh, a pour sa part rappelé que ce projet de tours jumelles à Boulaos, appelé projet Djibouti Plaza, reflétait la volonté de la Chine de participer au développement économique de Djibouti.

Pour M. Ali Guelleh, la Chine est aujourd’hui devenue l’acteur principal de l’essor économique de Djibouti. Après avoir rappelé que la Chine était devenue, après trente années d’efforts, la deuxième économie du monde, le ministre de s Investissements a souligné que les destinées de notre pays et de la République populaire étaient liées. « Nos intérêts sont communs et notre amitié immuable», a-t-il dit. Le ministre des Investissements a en outre rappelé que la République de Djibouti accueillait actuellement plus de 30 sociétés chinoises. Il a souhaité que d’autres investisseurs chinois s’installent dans notre pays. La construction de ces deux tours jumelles favorisera la prolifération des entreprises chinoises à Djibouti que le ministre a appelé de ses vœux.