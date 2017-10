CCD : Réunion d’affaires djibouto-turque à la CCD

La chambre de commerce a organisé dimanche matin une rencontre entre les hommes d’affaires djiboutiens et leurs homologues turcs. Cette réunion a été l’occasion pour nos entrepreneurs de discuter de la nécessité de lever les obstacles et de promouvoir les opportunités pour accroitre le niveau des transactions commerciales entre les deux pays.

Accompagnée de notre ambassadeur en Turquie, M. Aden Houssein Abdillahi, une délégation d’hommes d’affaires turcs forte de 20 industriels et gros commerçants séjourne à Djibouti dans le cadre des relations économiques et commerciales entre les deux pays. Hier, la délégation turque a participé à une réunion d’affaires organisée par la Chambre de Commerce de Djibouti.

Le président de la chambre de commerce, M. Youssouf Moussa Dawaleh, le secrétaire général du ministère du commerce, M. Ali Daoud, l’ambassadeur de la république de Djibouti à Ankara, M. Aden Houssein Abdillahi, le chef de la chancellerie turque à Djibouti, Sadi Altinok ainsi qu’une quarantaine d’hommes d’affaires turcs et djiboutiens ont participé à cette rencontre.

Lors de la cérémonie inaugurale de cette réunion, le président de la chambre de Commerce, M. Youssouf Moussa Dawaleh a souhaité la bienvenue à ses hôtes et s’est dit réjoui de recevoir la communauté d’affaires de la Turquie. Il a rappelé que l’instance «Conseil des Affaires Djibouti-Turquie» qui les a réunis a été créé lors de la visite officielle du président Erdogan à Djibouti en janvier 2015. Youssouf Moussa Dawaleh a également mis l’accent sur l’objectif de cette instance qui, a-t-il dit consiste à renforcer les liens entre les deux communautés d’affaires. Le président de la chambre de commerce a souligné en outre qu’il était primordial de déterminer une liste d’actions à entreprendre pour répondre à l’engagement pris lors de la signature de l’accord de création du conseil conjoint des affaires. «Nous vous proposons de finaliser la création de notre instance par l’adoption d’un bureau avec à sa tête un président. Cette présidence pourra être tournante et s’exercer par mandats successifs, tantôt par un ressortissant turc, tantôt par un Djiboutien. Nous devrions ensuite nous accorder sur un calendrier de rencontre et un plan d’action à entreprendre conjointement afin de lever tout obstacle au développement de nos relations d’affaires», a-t-il dit. Quant au chef de la délégation des hommes d’affaires turcs, M. Fatih Volkam Kazora, il a d’abord présenté brièvement l’organisation turque DEIK en tant que puissant pouvoir du secteur privé turc, responsable de la promotion du commerce extérieur et des relations d’investissement». M. Fatih a souligné par la suite que cette visite du Conseil des affaires Turquie-Djibouti, renforcera les relations dans les domaines de l’investissement et du commerce. M. Volkam a remercié les deux ambassadeurs pour leur engagement à développer une coopération bilatérale dans le but d’accroître les relations commerciales.

«Donc, mon message à la communauté commerciale de Turquie est «Djibouti est toujours prêt et ouvert aux entreprises». Je peux également vous assurer que le secteur privé en Turquie est prêt à faire un pas en avant pour notre collaboration» a-t-il conclu.

Au cours de leur séjour d’affaires, les industriels et entrepreneurs turcs visiteront les principales infrastructures du pays.

Rachid Bayleh