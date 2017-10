CCD : Une journée d’information sur la foire internationale de Djibouti

La chambre de commerce de Djibouti a organisé hier, dans ses locaux, une journée d’information sur la foire internationale de Djibouti qui se tiendra prochainement dans notre pays. A quelque mois de cet événement sans précédent, la CCD multiplie les initiatives visant à mieux informer le public et les entreprises concernées qui entendent prendre part à cette foire.

Placée sous l’égide du président de la chambre consulaire, la rencontre d’hier a réuni autour d’une table ronde des opérateurs du secteur public, et des responsables d’administrations publiques.

Dans son discours d’ouverture de la séance de travail, M. Youssouf Moussa Dawaleh a rappelé aux uns et aux autres que la tenue de la foire internationale, prévue du 3 au 7 décembre prochain, va coïncider avec la célébration du 110èmeanniversaire de la CCD. Notons au passage que cette pérennité en dit long sur le sérieux et la qualité des services que l’institution consulaire offre à ces prestataires. Soulignons aussi que cette année 2017, riche en commémoration de toutes sortes, est l’occasion pour la Chambre de Commerce de Djibouti de contribuer au rayonnement de la République de Djibouti qui célèbre les 40 ans de son indépendance. Plus de 200 exposants, issus de divers secteurs d’activité et des quatre coins de par le monde, viendront faire découvrir l’excellence de leurs produits et savoir-faire sur les stands d’exposition qui seront érigés sur l’esplanade du palais du peuple durant les 5 jours de la foire internationale de Djibouti.

Ainsi, la secrétaire générale de la CCD, Mme Hibo Osman Ahmed a donné des éclaircissements sur le déroulement et la mise en œuvre des activités de cet événement. En marge de la foire internationale à cet évènement, un forum économique sera organisé du 4 au 5 décembre 2017 dont le thème sera « Investir dans les infrastructures pour réussir l’intégration régionale en Afrique de l’Est ». A l’issue des interventions du président et de la secrétaire générale de la CCD, il a été question desmodalités d’obtention de visas, des conditions d’acquittement des taxes dues par les entreprises et d’écoulement des marchandises le temps de la foire internationale de Djibouti.

Sadik Ahmed

Ils ont dit…

Omar Houssein, président du conseil régional de Tadjourah :

– « La chambre de commerce de Djibouti prévoit d’organiser à Djibouti du 3 au 7 décembre prochain la première Foire commerciale internationale qui mettra en exergue la particularité historique de Djibouti, terre séculaire d’échanges et de commerce. Ce grand événement constitue une immense opportunité pour les opérateurs du secteur privé et les commerçants de la place afin de mettre en valeur leurs activités. Dans cette optique, les acteurs économiques des régions de l’intérieur ont été mobilisés par la CCD et la journée d’information qui s’est déroulée hier à la CCD sous l’égide de son président, nous a permis de dessiner les contours du rôle que doivent jouer les opérateurs des régions. Pour moi en tant que président du conseil régional et homme d’affaires, cette grande foire sera l’occasion de mettre en exergue les progrès et le développement économique que connait ma région, Tadjourah, depuis une quinzaine d’années.

Izzudin Sharafally, homme d’affaires et consul honoraire de Malaisie à Djibouti :-« Cela fait 40 ans que je suis membre de la chambre de commerce et je suis fier aujourd’hui de participer activement à l’organisation de la première Foire Commerciale Internationale de la République de Djibouti qui aura lieu bientôt dans notre pays. Cette initiative de grande envergure coïncidera avec la célébration du 110e anniversaire de la CCD et la tenue aussi d’un grand Forum sur l’intégration Régionale. En un siècle d’existence la chambre a connue des évolutions remarquables sur le plan administratif, de management et a développé des relations internationales avec ses homologues du monde entier. Depuis l’arrivée au pouvoir du président Ismaïl Omar Guelleh, la chambre est devenue une institution connue mondialement et sert à la fois de relais et d’interlocuteur entre les hommes d’affaires djiboutiens et ceux du monde entier. Je profite de l’occasion pour saluer les actions remarquables de son président Youssouf Moussa Dawaleh qui a totalement transformé la CCD ».