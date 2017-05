Caravane Médicale du Ministère de la Santé à Arta : Le temps est au bilan

Après avoir sillonné depuis novembre 2016 les pistes d’Ali-Sabieh, de Dikhil, d’Obock, et de Tadjourah, la caravane médicale a clôturé ses prestations de soins de proximité, jeudi dernier au chef-lieu de la région d’Arta. Le fait explique assez la présence du ministre de la Santé, Dr. Djama Elmi Okieh, et de plusieurs autres membres du gouvernement sur les hauteurs d’Arta. Les visiteurs de marque y ont rendu hommage au dévouement des médecins et techniciens paramédicaux à pied d’œuvre ces dix derniers jours au centre hospitalier régional. Sur place, la mobilisation de 80 professionnels en blouses blanches ou bleues répondait au souci des autorités sanitaires d’offrir aux populations locales des soins spécialisés et gratuits. Plus de 33.000 personnes, dont 21.000 à Arta, ont été les bénéficiaires de cette politique de soins de proximité dans les cinq régions de l’intérieur.

Une ambiance festive régnait jeudi dernier au chef-lieu d’Arta. De nombreux anonymes, massés le long des rues voisines du centre hospitalier régional, et des personnalités locales ont acclamé la délégation ministérielle de passage sur les hauteurs d’Arta. Conduite par le ministre de la Santé, Dr. Djama Elmi Okieh, celle-ci comprenait le ministre de l’Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed, le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, M. Abdi Youssouf Sougueh, le ministre des Affaires Musulmanes, de la Culture, et des Biens Waqfs, M. Moumin Hassan Barreh, le ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles, M. Yonis Ali Guedi, le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, M. Hassan Mohamed Kamil, et la secrétaire d’Etat aux Affaires Sociales, M. Mouna Osman Aden.

Les membres du gouvernement n’étaient pas venus seuls. Ils étaient en compagnie des représentants du corps diplomatique, et des responsables d’agences onusiennes, partenaires du département ministériel de la santé comme l’OMS, l’UNICEF, et l’OIM.

L’arrivée des visiteurs de marque a coïncidé avec la clôture des prestations de soins spécialisés, dispensées depuis novembre 2016 par les professionnels de la caravane médicale du Ministère de la Santé à l’échelle nationale. Après avoir sillonné les pistes d’Ali-Sabieh, de Dikhil, d’Obock, et de Tadjourah, 80 praticiens en blouses blanches ou bleues étaient à pied d’œuvre ces dix derniers jours au centre hospitalier régional d’Arta.

De jour comme de nuit. Ils y ont consulté et soigné 21.000 patients issus de la ville d’Arta, des localités de Damerjog, de Weah, de Layta, de Loyada, de Douda, du PK 20, et d’Omar Jaggah. Au total, les bénéficiaires de cette politique de soins de proximité sont au nombre de 33.000 dans les cinq régions de l’intérieur. Des statistiques aussi éloquentes ont inspiré les différents intervenants qui ont pris la parole au micro de la tribune. Chacun d’eux a souligné l’importance de ce genre d’initiative visant à soulager les souffrances des personnes malades.

Clôturant la série de discours officiels, le ministre de la Santé a rendu hommage au sens de l’abnégation de tous les médecins qui ont « travaillé jour et nuit et même pendant les jours fériés pour alléger les douleurs des malades ».

Par ailleurs, le Dr. Djama Elmi Okieh a affirmé que la mobilisation de cette caravane médicale sera suivie de plusieurs autres « mini caravanes médicales » dans les jours à venir. « Vous accomplissez un travail fort louable, car vous sauvez des vies humaines », a-t-il lancé à l’endroit des médecins.

… Remise d’un don de denrées alimentaires et des clés de véhicules. Autre moment fort de la journée : le ministre de la Santé, accompagné de ses collègues, a procédé à la remise d’un don de denrées alimentaires destinées aux familles nécessiteuses de la région. A cet effet, les autorités locales et les services déconcentrés du Ministère de la Santé ont réceptionné 2000 sacs de riz, 2000 sacs de farine, 500 cartons de dattes, 500 cartons contenant des bidons d’huile, ainsi que des produits nutritifs pour les enfants âgés de 0 à 5 ans.

Le Dr. Djama Elmi Okieh a en outre livré les clés de deux ambulances au responsable du SMUR local, d’un véhicule bien équipé dans la pulvérisation des mouches et moustiques, des lots de médicaments au centre hospitalier d’Arta et des postes de santé ouverts dans les localités de la région. Par ailleurs, plus de 10 000 moustiquaires imprégnées ont été distribuées aux habitants d’Arta.

Après une visite guidée des différents pavillons de l’hôpital régional d’Arta, la délégation ministérielle a eu une réunion de concertation avec les femmes, les jeunes, les leaders religieux, et les notables coutumiers dans les locaux de l’école hôtelière d’Arta. Les ministres et leurs interlocuteurs ont eu des échanges autour des conditions propices au renforcement de la cohésion sociale, du rôle des femmes dans l’amélioration du bien-être et de la santé des familles, de l’atténuation des effets de la sécheresse, et des moyens de lutte contre la soif.

Les acteurs de l’Exécutif ont pris bonne note des doléances exprimées par les porte-voix des administrés d’Arta sur tous les sujets abordés.

N. Kadassiya