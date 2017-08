La Caravane fait halte à Galamo

Après l’inauguration d’une médiathèque à As-Eyla il y a deux semaines, la Caravane du Développement de Gobaad a inauguré, le jeudi 27 juillet 2017, un projet d’adduction d’eau à Galamo. Le projet a porté sur la construction d’un réservoir d’eau d’une capacité de 70 mètres cubes, de quatre bornes fontaines ainsi que la rénovation partielle du réseau principal. La cérémonie s’est déroulée en présence du sous-préfet de Dikhil, du président de conseil régional, de la coordinatrice de l’ONG SOS Sahel International, des responsables de la Caravane du Développement de Gobaad ainsi que des autorités traditionnelles et chefs coutumiers de Galamo.

A quinze kilomètres de la ville de l’unité, sur la route nationale qui mène à la frontière éthiopienne, le village de Galamo, se structure et s’agrandit au fil des ans. Constitué de quelques hameaux il y a deux décennies, Galamo est devenu un centre de concentration importante avec son madrassa, son dispensaire et ses restaurants qui servent de point d’escale aux camionneurs éthiopiens.

Le village est réputé pour la qualité de son eau, la fertilité de son sol et le savoir-vivre de sa communauté. Car Galamo est né de l’initiative d’un seul homme, Al-Hadji Hassan Abdallah, doyen des journalistes djiboutiens, qui a décidé, au lendemain de l’accord de paix d’Ab’aa en 1994, de réunir les nomades dispersés dans les alvéoles du plateau de Dakka pour les regrouper au sein d’un village moderne. Sa vision était de faire profiter la population des avantages de la modernité tout en gardant un pied dans son milieu traditionnel. Pour faire valoir ses idées, Hassan Abdallah, communément appelé « Hassan Radio » a mené une sensibilisation rude auprès des siens tout en militant auprès des autorités du pays et des partenaires d’aide au développement pour la mise en place des infrastructures de base nécessaires à l’essor et au développement du village.

Après l’eau, l’homme a obtenu la construction d’une mosquée et d’une madrassa, une école en langue arabe qui a permis de former et continue de former des universitaires et hauts cadres du pays puis un dispensaire.

Son appel pour la construction d’une école n’a pas encore eu de réponse mais il ne perd pas espoir.

C’est ce même homme, infatigable malgré ses quatre-vingt années, à la djellaba kaki, aux gestes lents, au verbe posé, qui a plaidé auprès des instances de l’Etat pour élargir le réseau d’adduction d’eau qui datait des premières heures du village.

Malgré une eau abondante et de grande qualité, la population de Galamo souffrait d’une insuffisance en eau potable à cause de la vétusté du réseau principal et surtout de l’absence d’un réservoir de stockage.

Le projet qui a pu voir le jour grâce au financement de l’Union Européenne dans le cadre « d’Appui à la dynamique locale pour améliorer l’accès à l’eau potable et l’hygiène dans les sous-préfectures d’Ali-Sabieh, Ali-Adeh, Yoboki et Randa en République de Djibouti » est mis en œuvre par l’ONG SOS Sahel International et la Caravane du Développement de Gobaad sous l’accompagnement et l’expertise de la Direction de l’Hydraulique Rurale.

Une cérémonie festive fut organisée pour marquer la réception de ces travaux en présence des autorités administratives et traditionnelles de la région d’Okar.

Dans leurs allocutions, les intervenants ont remercié l’Union Européenne qui a financé les travaux et les organisations SOS Sahel International et la Caravane du Développement de Gobaad, devenue actrice de développement à Dikhil sans oublier les structures de l’Etat qui ont accompagné la mise en œuvre du projet.

Le second volet du projet consistera à former le comité de gestion de l’eau du village sur la meilleure utilisation des ouvrages, des hygiénistes, des maintenanciers, des plombiers et apprentis pour doter le village des ressources locales, capables d’intervenir sur le champ. Des fûts en plastiques de grande capacité équipés des robinets ainsi que futs des métalliques ferro-cimentés seront distribués à la population pour la conservation de l’eau.