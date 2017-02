Campagne électorale des 3èmes élections communales et régionales : Le temps des joutes verbales

Le tout Djibouti vit depuis hier au rythme de la campagne électorale des 3èmes élections communales et régionales. Les acteurs des différentes listes en lice sont allés à la rencontre des électeurs dans leurs circonscriptions respectives. Les uns et les autres vont tacher de fédérer leurs partisans et sympathisants autour du bien-fondé de leurs programmes politiques. Ils seraient bien inspirés de ne pas rabaisser le débat public aux invectives personnelles. Sinon, ils n’en sortiraient pas grandis auprès du corps électoral.

On l’avait annoncé. C’est fait depuis les douze coups de minuit de samedi dernier dans la capitale et les régions de l’intérieur où la campagne électorale des 3èmes élections communales et régionales a commencé. Elle est censée se poursuivre jusqu’au mercredi 22 février 2017 à minuit. Si l’éventualité d’un second tour devient effective, les huit listes de l’Union pour la majorité présidentielle (UMP), les 3 autres du parti dénommé “Union pour la démocratie et la justice (UDJ)“, et les 4 indépendantes restantes seront appelées à reprendre du 2 au 15 mars 2017 la campagne électorale sur l’ensemble du territoire national.

Dans l’immédiat, les acteurs des différentes listes en lice sont allés à la rencontre des électeurs dans leurs circonscriptions respectives. On assiste au renouvellement des chefs de files de l’UMP, et de l’UDJ. Lesquels semblent représentatifs de nos moins de 35 ans. On peut dire autant des leaders des listes indépendantes. Les uns et les autres vont tacher de fédérer leurs partisans et sympathisants autour du bien-fondé de leurs programmes politiques. Ils seraient bien inspirés de ne pas rabaisser le débat public aux invectives personnelles. Sinon, ils n’en sortiraient pas grandis auprès du corps électoral. Toujours est-il que leurs joutes verbales feront l’objet d’un traitement équitable de la part des médias nationaux tout au long de la campagne électorale. Devoir d’informations oblige.