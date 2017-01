Campagne de bienfaisance du HCR en faveur des réfugiés : Une célébrité britannique en tournée à Djibouti

Joss Stone, chanteuse britannique de soul-pop, auteur-compositeur et actrice occasionnelle est en tournée de bienfaisance pour le compte du HCR dans la région. Une campagne qui l’a conduite dans différents camps de réfugiés au Kenya et d’autres pays de la région. Arrivée hier à Djibouti, elle s’est rendue au siège de l’ONARS, pour prendre le pouls de l’accueil et la prise en charge des personnes déplacées et sinistrées. L’occasion pour le patron de l’agence gouvernementale, Houssein Hassan Darar, de faire le tour du travail d’assistance et de soutien aux réfugiés dans le pays.

C’est le cas de le dire, les stars britanniques ont bon dos dès qu’il est question de réfugiés. Eddy Izzard, célèbre humoriste britannique, né au Yémen, était venu en pèlerinage au camp de Markazi à Obock pour soutenir les enfants réfugiés yéménites.

Quelques mois plus tard, c’était au tour de son compatriote David Beckham, l’ancienne gloire du ballon rond, de taper dans le cuir avec des enfants du camp de réfugiés d’Ali Addeh, dans la région d’Ali Sabieh, dans le cadre d’une tournée de bienfaisance.

De quoi donner des idées à Joss Stone, starlette de la chanson soul-pop britannique, qui a décidé de franchir le pas en venant joindre sa voix et son cœur au travail d’assistance et de soutien aux réfugiés. « C’est un immense honneur de rencontrer les personnes formidables qui mettent tout leur cœur pour apporter un peu de soulagement et de réconfort » a-t-elle souligné à l’issue de son entretien avec le secrétaire exécutif de l’ONARS, M. Houssein Hassan Darar.

Visiblement touchée et émue par l’exposé de son hôte, celle qui se veut ambassadrice de bonne volonté pour le compte du HCR, s’est dite désormais prête à travailler avec les agences gouvernementale et onusiennes ainsi que toutes les bonnes volontés pour soulager « les peines des réfugiés et personnes déplacées dans le monde et dans la corne de l’Afrique en particulier».

Ce qui explique le déplacement de Miss Stone qui se rend aujourd’hui dans la localité d’Ali-Addeh, à Ali Sabieh, pour exprimer sa solidarité aux réfugiés installés dans ce camp. Le temps aussi de préparer une petite vidéo promotionnelle pour lever des fonds qui vont alimenter la fondation de bienfaisance animée par la star et destiné aux réfugiés dans le monde et en particulier dans la Corne de l’Afrique. Pour la petite histoire, Joss Stone, née Joscelyn Eve Stoker, le 11 avril 1987, est une chanteuse de musique soul et actrice anglaise. Elle est devenue une vedette avec ses célèbres albums Mercury “The Soul Sessions” (en 2003) ou “Mind Body and Soul” et “LP1”. A ce jour, l’artiste compte déjà plusieurs dizaines de millions d’albums vendus à travers le monde. Elle a également fait des duos avec des chanteurs et des acteurs célèbres.

Une voix d’or donc qui vient apporter un peu de réconfort aux cœurs meurtris des veuves et des orphelins chassés de leurs foyers par les conflits et les catastrophes dans la région.

MAS