Camp de réfugiés d’Ali-Addeh Promotion et protection des droits de la femme et l’enfant : L’UE apporte des soutiens décisifs

Une cérémonie de lancement de deux projets pour la promotion et la protection des droits de la femme et de l’enfant dans les communautés réfugiées a été organisée lundi 13 février dernier au camp de réfugiés d’Ali-Addeh. L’événement a vu la participation de l’ambassadeur de l’Union Européenne à Djibouti, M. Adam Kulach, du secrétaire exécutif de l’Office national pour l’assistance aux réfugiés et aux sinistrés (ONARS), M. Houssein Hassan Darar, et du représentant de l’UNHCR, M. Albert Katumba.

Les projets seront mis en œuvre par les organisations non gouvernementales internationales, Danish Refugee Council (DRC) et Norwegian Refugee Council (NRC), en partenariat avec celles nationales, l’Union Nationale des Femmes Djiboutiennes (UNFD) et Solidarité Féminine (SF), avec des soutiens financiers de l’Union Européenne à hauteur respectivement de 350. 000 euros et 315 000 euros. Les deux projets ont été sélectionnés suite à un appel à propositions dans le cadre de l’instrument européen pour la démocratie et droit de l’homme. Ils répondent aux objectifs de l’appel à proposition de l’Union Européenne : la protection et promotion des droits de la femme et de l’enfant dans les communautés réfugiées à Djibouti.

Ces projets visent à protéger l’intégrité physique et psychologique des femmes et des enfants et de prévenir et réduire la violence sexuelle et la violence basées sur le genre, à travers des activités comme la mise en place d’une structure communautaire, la sensibilisation et la formation.

Les bénéficiaires sont les femmes et les enfants dans les communautés réfugiées, deux groupes très vulnérables et susceptibles d’être victimes de violences sexuelles et d’autres pratiques néfastes.

La promotion des droits humains, et surtout des droits des groupes vulnérables, est une priorité pour l’Union Européenne. Dans la coopération pour un développement durable, l’UE nion base les interventions sur les droits humains afin que les groupes les plus vulnérables puissent en profiter. Le principe est d’intégrer et d’inclure ces groupes; soit de manière transversale dans tous les projets financés par l’UE, soit avec des projets spécifiques comme les deux projets actuels. Lesquels ont pour but de promouvoir et protéger les droits de la femme et de l’enfant dans les communautés réfugiées.

De telles initiatives opportunes vont aussi renforcer les capacités de la société civile à Djibouti, grâce à un transfert de compétences des ONG internationales aux ONG nationales.

Le succès de ces projets est lié aux partenariats entre DRC et NRC d’un côté, et UNFD et SF de l’autre, et les synergies qui vont être créées en matière de partage d’expérience internationale et de la connaissance locale du terrain.

C’est en coopérant avec la société civile et les autorités djiboutiennes, notamment l’ONARS, que l’UE peut continuer la promotion et la protection des droits des humains sous les cieux djiboutiens.