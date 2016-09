Brève rencontre avec… Youssouf Ahmed Ibrahim Président d’honneur du CNOSD : « Notre participation à Rio 2016 a été excellente »

Youssouf Ahmed Ibrahim est un homme d’affaires djiboutien connu sous le sobriquet de Youssouf Africain, un surnom qu’il doit à son panafricanisme de bon aloi qui date des années sankaristes. Ce chef d’entreprise aux goûts éclectiques est l’heureux propriétaire du fameux African village, un hôtel situé à deux pas de l’aéroport d’Ambouli et où il organise des concerts mémorables. Il est aussi un grand fan d’une certaine Man Youssouf, photographe, réalisatrice, productrice, etc., et qui se trouve être sa fille. Youssouf Ahmed trouve encore le temps, entre deux réunions d’affaires, de s’occuper du sport, la grande passion de sa vie. Celui qui a été pendant quinze ans à la tête de la fédération djiboutienne de handball est aujourd’hui président d’honneur du comité national olympique et sportif djiboutien(CNOSD). Et il faisait partie à ce titre de ceux qui ont accompagné les athlètes djiboutiens à Rio, pour les jeux olympiques. Certes, les athlètes djiboutiens n’ont pas gagné de médailles mais Youssouf est quand même fier d’eux et il nous explique pourquoi.

La Nation : M. le président d’honneur du CNOSD, vous venez de rentrer de Rio où vous avez accompagné les athlètes djiboutiens avec les officiels du SEJS et vos amis du CNOSD. Un mot d’abord sur ce que vous pensez de l’organisation de ces jeux…

Youssouf Africain : J’ai eu en effet l’honneur d’accompagner la délégation djiboutienne aux jeux olympiques et sincèrement je ne peux pas vraiment décrire ces jeux, tellement c’était extraordinaire sur les plans de l’organisation, de l’hébergement, de la restauration mais aussi sur le plan sportif. Le Brésil et le CIO ont mis le paquet pour que ces jeux soient une réussite totale et ce fut le cas.

Et à propos de la participation de nos athlètes ?

Notre participation a été excellente. C’est vrai, nous n’avons pas eu de médailles à Rio mais il faut souligner la bonne prestation de nos athlètes comme Ayanleh Souleiman qui a fourni le maximum de ses efforts et s’est classé 4e sur les 1500m. C’est une belle performance car Djibouti n’était pas arrivé à ce classement depuis Ahmed Salah, il y a très longtemps.

A Rio, les athlètes, les dirigeants du comité olympique comme Aicha Garad ainsi que le secrétaire d’Etat Hassan Kamil ont fait un travail d’équipe remarquable et c’est ce qui a permis à nos coureurs de faire des progrès considérables.

Pourtant, certains parlent d’échec.. .

Ceux qui sont dans cet état d’esprit n’ont aucune culture sportive, car pour arriver à gagner aux jeux olympiques, il faut des années de préparation et avoir au moins plusieurs participations. C’est un travail de longue haleine qui nécessite l’apport de tout le monde.

J’invite par la même occasion les Djiboutiens qui ont les moyens à aller soutenir nos athlètes lors des grandes compétitions. Car toutes les nations du monde étaient soutenues par des supporteurs qui ont fait le déplacement avec leurs propres moyens. Nos athlètes n’avaient pas cette chance.

Qu’en est-il de la collaboration entre le CNOSD et le SEJS ?

J’estime que la collaboration entre le CNOSD et le SEJS durant ces jeux a été excellente et que les athlètes ont eu la chance d’avoir à leurs côtés le secrétaire d’état à la jeunesse et aux sports, M. Hassan Kamil et la présidente du comité olympique, Mme Aicha Garad, mobilisés en personne pour les soutenir sur tous les plans. J’ai vraiment apprécié cette collaboration et je souhaite qu’il en soit toujours ainsi.

Avez-vous personnellement été marqué par quelque chose en particulier au cours de ces jeux ?

J’ai par exemple retrouvé de vieilles connaissances perdues de vue depuis des années. Des personnalités du milieu sportif que j’ai connues il y a plus d’un quart de siècle. Rio fut aussi pour moi l’occasion de faire la promotion de mon pays. Il ne faut pas oublier que je suis aussi dans l’hôtellerie.

Un mot pour conclure ?

Un grand merci à la Rédaction de La Nation qui soutient le sport national depuis tant d’années. Et je souhaite une bonne fête de l’aïd el adha à tous les Djiboutiens.