BMIS / DJIBOUTI : “2ème BMIS RUN” pour la journée des forces armées italiennes

La base militaire italienne de soutien (BMIS), établie à Djibouti, a commémoré le 4 novembre dernier l’anniversaire de l’unité nationale et de la journée des Forces Armées. Haute en couleurs, la cérémonie s’est déroulée en présence notamment du commandant de la BMIS, le Colonel Lorenzo Guani, des commandants des contingents militaires stationnés à Djibouti, du commandant de la marine militaire djiboutienne, le colonel Abdourahman Aden Cher, du consul honoraire d’Italie, Gianni Rizzo, de la représentante de l’Unicef, Djanabou Mahonde, et de la représentante du PNUD et coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Manzi.

Le rassemblement comprenait tous les militaires interarmées de la BMIS, les Carabinieri de la Mission d’instruction italienne (MIADIT 8) et des représentants des contingents militaires stationnés à Djibouti.

Une manifestation sportive a été organisée pour l’occasion : la «2ème BMIS RUN », une course de relais de 5 X 600m, qui a vu la participation de 12 équipes provenant des forces armées djiboutiennes (FAD), de la police nationale, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale, des FFDJ, de l’armée américaine, des contingents allemand, espagnole, chinoise, japonaise et de la BMIS et MIADIT. La cérémonie commémorative s’est achevée par une remise de récompenses et un buffet.