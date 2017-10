Bio-express de la Commissaire chargée des Infrastructures et de l’Energie à la Commission de l’Union Africaine

Amani Abou-Zeid est la Commissaire élue en janvier, chargée des Infrastructures et de l’Energie à la Commission de l’Union Africaine (CUA). Elle est responsable des secteurs couvrant l’énergie, les transports, le tourisme et les TIC. Avant de rejoindre la Commission, Dr Abou-Zeid a occupé depuis pendant plus de 30 ans des rôles de leadership au sein d’Organisations Internationales de premier plan, telles que la Banque Africaine de Développement (BAD), le PNUD et l’USAID, axées sur les programmes d’infrastructure et de l’énergie. Tout au long de sa carrière, Dr Abou-Zeid a accumulé un mélange exceptionnel d’expériences en Afrique, en France, au Royaume-Uni et au Canada. Elle a géré des programmes de développement importants et complexes, y compris le portefeuille d’opérations extrêmement importantes de la Banque Africaine de développement (BAD).

De Nationalité égyptienne, Docteur Abou-Zeid parle le français, l’anglais, l’arabe et l’espagnol. Elle est ingénieur spécialisée en télécommunications avec un MBA en gestion de projets de l’Université de la langue Française au service du développement Africain (Université Senghor), une maîtrise en Administration publique de l’Université de Harvard et un Doctorat en Développement Economique et Social de l’Université de Manchester, au Royaume-Uni. Elle est titulaire d’un Baccalauréat en Arts de l’Université Sorbonne-Paris IV. Docteur Abou-Zeid a reçu de nombreux prix et reconnaissances internationaux pour son leadership et son excellence, dont le prix d’honneur d’ «Officier de l’Ordre de Wissam Alaouite» de Sa Majesté le Roi Mohamed VI du Maroc et reconnue au titre de Jeune chef Mondial par l’Union européenne.