Billet Attaque perpétrée au nord du pays : Un acte infâme…un de plus !

L’attaque armée survenue mardi dernier au nord du pays, causant deux blessés et des véhicules calcinés nous contraint de nouveau à nous pencher sur la situation sécuritaire qui prévaut ces temps-cis sur des contrées d’ordinaires paisibles de notre territoire national.

Et de plus en plus, les djiboutiens se demandent quoi déduire de ce feuilleton morbide qui de fait, ne cesse d’impacter les populations concernées, de les traumatiser au plus haut point et détruire au final, le peu d’infrastructures dont elles disposent.

Oui, à n’en point douter, les saccages de puits et autres foreuses perpétrés par le passé l’ont clairement démontré. Ces actions violentes devenues monnaies courantes sont donc avant toute chose, une guerre ignoble et sans merci livrée à l’encontre d’une région toute entière. Une manœuvre obscène destinée d’abord, à déstabiliser et détruire les biens de citoyens sans histoires…humbles et démunis.

Mais qui ose alors se cacher derrière ces actes minables et abominables ? Et puis, dans quel but pervers, sadique ou masochiste ces actions immondes sont-elles commises?

Le seul constat qui s’impose demeure que tout cela forcément, obéit à une stratégie destructrice et forcenée. Celle consistant à contraindre et forcer une population civile démunie et désarmée, soit à la soumission impuissante ou le cas échéant, à un soulèvement ou une révolte dont personne n’est en mesure d’appréhender l’issue imprévisible, ni même les conséquences nuisibles.

Mais ceci dit, la persistance et la cadence de ces attaques mettent au grand jour un fait nouveau et indéniable. L’aile belliqueuse du Frud Armé qui d’ordinaire, depuis les lieux de son exil occidental avait souvent revendiqué de façon éhontée, la paternité de ces forfaits semble à présent dépassée.

En effet, cette caisse à résonnance parait désormais phagocytée, voir totalement débordée par une milice de l’ombre dirigée par une police politique qui constitue le fer de lance des forces étrangères commanditaires.

Pour preuve, la stratégie suscitée qui relève du déjà vu si l’on se réfère aux méthodes ‘’Chabiya’’ utilisées depuis toujours par les Forces Populaires Erythréennes, tout laisse à croire que les généraux sans uniformes dépêchés par Asmara, après avoir échoué dans leur tentative d’utilisation de jeunes nomades djiboutiens raflés contre leur gré, cherchent à présent à exaspérer les populations du nord pour les pousser à commettre l’irréparable. Sauf que la manipulation cette fois encore, ne fonctionne pas davantage !

Quand à tous ceux qui indignement sur la toile ont l’air de s’offusquer des arrestations dans le cadre de l’enquête légitime, qu’ils qualifient d’arbitraires, qu’ils sachent simplement que ce sont des civils qui ont été canardés dans cette affaire. Et si leur silence coupable à l’égard d’un tel acte de criminalité ne les anoblit pas, leurs simagrées actuelles sur les réseaux sociaux les enlaidissent encore davantage.

Or,” Un visage laid ne doit pas maudire le miroir”, dit un proverbe russe.

Et tant que l’enquête judiciaire n’est pas achevée, la seule réponse qui sied à ces bavards est qu’ils devraient surtout fermer leurs clapets !

Mahdi Zilay