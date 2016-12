Beach soccer-Beach volley : Djibsat organise des compétitions de plage

Sous l’égide du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, la Société Djisat organise en collaboration les fédérations de football et volley, des compétitions de beach volley et de beach soccer vendredi 30 décembre 2016 à la plage de la Siesta à partir de 16h.

Ces compétions sont une première en leur genre et sont destinés à promouvoir les sports sur plage qui sont excellent pour faire travailler les muscles profonds et favoriser le retour veineux et lutter ainsi contre la cellulite.

L’effort physique est aussi plus important, ce qui majore la dépense énergétique. Les grains de sable effectuent enfin un massage de la voûte plantaire des plus relaxants ! Par ailleurs, les muscles superficiels (quadriceps, fesses, mollets) étant les plus sollicités, ils se tonifient et font des jambes fuselées.