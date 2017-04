La BCIMR inaugure le centre d’affaires « Mohamed Aden » au cœur de la capitale

Les services bancaires de la BCIMR s’étoffent avec l’ouverture hier d’une agence en plein cœur de la place Mahmoud Harbi, qui est le centre névralgique des commerces et des affaires, avec des offres nouvelles.

La BCIMR, plus importante banque de la place, s’implante au cœur de la capitale. Hier en effet, l’ensemble des dirigeants de la banque, Jean-Pierre Gianotti et Ali Abayazid en tête, ont participé à l’inauguration du centre d’Affaires Mohamed Aden, du nom du regretté Mohamed Aden, qui fut le charismatique DG de la banque pendant de nombreuses années.

Le gouverneur par intérim de la Banque centrale, Malik Mohamed Garad était également présent ainsi que de nombreux commerçants de la place. La nouvelle agence qui est installé dans un nouveau bâtiment situé en plein milieu de la place Mahamoud Harbi, constitue la 11e agence de la banque et la troisième agence pour les commerces et les entreprises. A l’intérieur de ses locaux il y a également des bureaux conseils pour accompagner et conseiller les commerçants dans leurs affaires. Après avoir coupé le ruban inaugural, le DG de la banque, M. Jean Pierre Gianotti a prononcé un bref discours dans lequel il a mis en exergue l’expansion que connait la BCIMR. « Cette nouvelle agence, a-t-il dit, est un centre d’affaires principalement dédié au commerce de proximité et aux entreprises ». Il a par ailleurs souligné que ce centre allait mettre en œuvre un concept nouveau et moderne avec des bureaux conseils qui permettront aux clients de se retrouver dans d’excellentes conditions. « Cette expansion, a-t-il ajouté, montre aujourd’hui tout le dynamisme et le développement dans la modernité de la BCIMR ». Le DG a aussi affirmé que la banque avait encore beaucoup de projets sur l’année 2017 et que les usagers auront l’opportunité de les découvrir tout au long de l’année. Il a remercié tous les cadres de la banque qui ont contribué à la réalisation de ce centre. Par la suite, il a présenté aux invités les membres de l’équipe qui va travailler faire tourner cette nouvelle agence dont le directeur n’est autre que M. Saleh Derkalah, ancien chef d’agence à Hervé Morvant. En prenant la parole, ce dernier a rappelé que la création de cette nouvelle agence résultait de la volonté de la direction générale de la banque d’offrir des services de proximité efficace à ses clients. En tant que responsable de ce nouveau centre, M. Saleh a promis qu’avec son équipe il allait œuvrer d’arrache-pied pour répondre aux besoins de leurs clients.

Une fois la cérémonie terminée, un commerçant de la place vint faire un important dépôt, le premier, dans la nouvelle agence. C’est ce qu’on appelle une affaire qui commence sous les meilleurs auspices.

KMA