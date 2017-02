Barreau de Djibouti Me Jean Montagné : Une longévité professionnelle qui force le respect

Un bon nombre d’acteurs du corps judiciaire s’étaient retrouvés jeudi 2 février dernier dans la salle des « Pas Perdus » au palais de justice de Djibouti-ville. Ses retrouvailles y étaient motivées par la cérémonie organisée en l’honneur de l’avocat Jean Montagné. L’événement était parrainé par le ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme, Moumin Ahmed Cheikh. Le Garde des Sceaux ne boudait pas son plaisir de voir des magistrats et juges de la Cour Suprême, la Cour d’Appel, du Tribunal de Première Instance, des hauts fonctionnaires de l’administration judiciaire, des avocats réunis ensemble le temps de la matinée de cette journée. Chacun y est allé de son petit mot pour rendre hommage au sens du devoir de Me Jean Montagné dans l’exercice de son métier d’avocat depuis 40 années. Le plus en verve était le Procureur général.

Citons en l’occurrence Djama Souleiman Ali qui est revenu sur le parcours de cette figure emblématique du Barreau de Djibouti. Me Jean Montagné en est l’un des fondateurs. Il en a été le bâtonnier à maintes reprises. De l’intervention du Procureur général, on a tiré une forte impression. Celle que la longévité professionnelle de Me Jean Montagné force le respect des membres de la grande famille judiciaire de Djibouti. Lesquels semblaient pleinement conscients de ses apports à l’édifice de notre système judiciaire. D’ailleurs, cette personnalité atypique a retracé son parcours sous les projecteurs et crépitements des caméras des professionnels des médias nationaux. Avec un solide sens de l’humour qui a forcé notre estime.