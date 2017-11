Banque : Terre promise

Asie, Amérique du Nord, Europe… Les établissements financiers viennent du monde entier pour s’implanter dans le futur Singapour africain.

Il est loin le temps du monopole bancaire à Djibouti. Depuis l’ouverture du secteur en 2006, les filiales locales des français BNP Paribas et Crédit agricole se sont retrouvées noyées dans un flot de nouveaux arrivants en provenance d’horizons très divers. Seul le groupe Bred Banque populaire, qui a remplacé BNP Paribas dans le capital de la Banque pour le commerce et l’industrie de la mer Rouge (BCIMR) en 2007, est encore présent à Djibouti depuis que Bank of Africa (BOA) a racheté les parts du Crédit agricole en 2010 pour fonder sa filiale locale, BOAMR.

Entre-temps se sont installés des établissements à capitaux suisses, brésiliens, malaisiens, éthiopiens, attirés par les perspectives d’un marché où presque tout restait à faire. « Jusqu’en 2006, seuls les fonctionnaires et les employés du secteur formel pouvaient détenir un compte », rappelle un expert financier djiboutien. Et, alors que le pays devrait atteindre une croissance de 7% en 2017 et en 2018, une deuxième vague d’établissements financiers regarde avec intérêt dans sa direction.

On observe notamment un engouement inédit de la part des banques chinoises, motivées par les milliards de dollars dépensés par Pékin pour équiper Djibouti et par les yuans des milliers de ses ressortissants qui y travaillent. En ouvrant sa première agence dans le nouveau quartier huppé de Haramous, en 2017, Silkroad International Bank (SIB) est devenu le premier établissement commercial chinois à s’installer dans le pays et dans la sous-région. Dans son sillage, un géant pourrait s’installer prochainement : Bank of China, numéro deux du secteur sur son territoire et quatrième au niveau mondial.

CARREFOUR FINANCIER. Si elle se confirme, l’arrivée d’un tel acteur pourrait rapidement bouleverser la donne et donner un peu plus de poids au rêve des autorités djiboutiennes de faire du pays un carrefour financier régional. D’autant que des banques algériennes, marocaines, tunisiennes et même russes lui portent actuellement une attention soutenue. C’est aussi le cas de l’américain Citigroup, qui serait en discussion avec BOA pour, dans un premier temps, devenir son correspondant en matière de change avec les places financière occidentales et remplacer Deutsche Bank, qui a jeté l’éponge. « Citigroup peut devenir un opérateur majeur à plus long terme, avec l’Ethiopie dans sa ligne de mire », estime un banquier local qui, comme ses confrères, est persuadé que Djibouti dispose de tous les arguments pour devenir « le Singapour de la Corne ».

OLIVIER CASLI

Le taux de bancarisation du pays est passé de7% en 2006 à 25% en 2017Source : Banque Centrale de Djibouti

Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Djibouti

Plus de 3 Djiboutiens sur 4 disposent aujourd’hui d’une couverture médicale

Lancée en 2014, l’Assurance Maladie Universelle (AMU) est devenue en si peu de temps la vitrine de la politique sociale du pays. Le nouveau directeur général, M. Hassan Robleh Obsieh nommé à la tête de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, entend encore améliorer l’efficacité des prestations sociales et de l’AMU, notamment avec des offres de proximité.

3 ANS APRES, POURRAIT-ON DIRE QUE L’AMU EST UN PARI GAGNE ?

Hassan Robleh Obsieh : C’est le moins que l’on puisse dire ! 3 ans après le lancement de l’AMU, la CNSS a enregistré un taux de couverture médicale de plus de 85% de la population. Ce qui veut dire que grâce à l’AMU, dont le principal architecte est le Président de la République S.E Ismaïl Omar Guelleh, 3 Djiboutiens sur 4 de différentes catégories socio-professionnelles bénéficient aujourd’hui de prestations de soins de qualité, c’est au delà des estimations de 2016.

C’est sans doute un acquis social pour tous, aussi bien pour ceux qui cotisent que ceux qui n’en ont pas les moyens. Cette solidarité voulue par le Président de la République fait que l’AMU est aujourd’hui un projet social fédérateur et égalitaire.

COMMENT AVEZ-VOUS PU JUGULER LES FLUX DES NOUVEAUX ASSURES ?

H.R.O : Plusieurs mesures ont été prises, en l’occurrence le recrutement du personnel médical et paramédical dont le nombre a doublé, l’élargissement des plages horaires des consultations et le conventionnement des structures hospitalières du public comme du privé. Par ailleurs, il convient de préciser que l’Assurance Maladie a permis de révolutionner la couverture médicale à Djibouti. Le ministère de la santé a pour sa part redynamisé les hôpitaux sous sa tutelle par la modernisation du plateau technique et l’augmentation du nombre des médecins spécialistes. Toutefois, l’offre des soins élargie avec l’AMU a permis une prise en charge totale. C’est ce qui fait d’ailleurs le succès de notre système.

QUELLES SONT VOS PERSPECTIVES POUR AMELIORER VOS PRESTATIONS ?

H.R.O : Nous érigeons en priorité une politique de proximité de nos prestations comme l’installation d’une antenne médicale au sein du campus universitaire de Balbala. Des nouveaux services de soins à domicile pour les personnes alités ont été également lancés. Des agences dans les régions du pays pour déconcentrer nos services vont voir prochainement le jour. Il est évident qu’à l’ère du numérique, nous devons tirer profit des technologies d’information et de communication. Dans ce cadre, nous mettons en place des services en ligne comme le système de rendez-vous sur internet pour les consultations qui est en phase expérimentale. Parmi nos projets figure aussi en bonne place le smsing personnalisé pour communiquer avec nos affiliés.

IOG A FOI EN LA FINANCE ISLAMIQUE

Le Global Islamic Finance Award (Gifa) remis le 6 septembre au président Ismaïl Omar Guelleh (IOG) à Astana, la capitale du Kazakhstan, récompense la formidable croissance de la finance islamique à Djibouti. Depuis la libéralisation du secteur bancaire, en 2006, les trois acteurs du pays – Saba Islamic Bank, Salaam Africain Bank et East Africa Bank – sont parvenus à s’octroyer 25% des comptes et 21% du total des actifs de la place. Surtout, ils ont contribué à faire décoller le taux de bancarisation, en allant, hier, « recruter » les dockers au port et en disposant, aujourd’hui, des réseaux d’agences les plus denses du pays (ils détiennent environ 43% des distributeurs automatiques). Et ce n’est probablement qu’un début. « Djibouti est l’un des meilleurs tremplins vers l’Afrique pour la finance islamique, qui gère 3 000 milliards de dollars d’actifs à travers le monde, mais seulement 1% sur le continent », explique un expert financier local. IOG en est convaincu. En 2016, pour veiller à la régularité des produits financiers, le pays a d’ailleurs installé un Comité national de la charia et, depuis six ans, la Banque centrale de Djibouti organise le grand rendez-vous africain de la finance islamique, l’International Islamic Banking Summit in Africa (IIBSA), dont la prochaine édition aura lieu en 2018.

O.C.