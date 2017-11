Banque Centrale de Djibouti : Les prémices d’une campagne promotionnelle du crédit-bail

La Banque centrale de Djibouti, en collaboration avec la Chambre de commerce et avec l’appui de la Banque mondiale, a organisée hier, au palais du peuple, un séminaire de formation sur le crédit-bail. Ce séminaire était destiné aux petites et moyennes entreprises.

La cérémonie inaugurale s’est déroulée en présence du président de la chambre du commerce, Youssouf Moussa Dawaleh, du gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Osman Ali, et des experts chargés de la formation.

Cet atelier a réuni plusieurs chefs d’entreprises djiboutiennes intéressées par l’introduction prochaine du crédit bail.

L’objectif principal de cette rencontre est d’accompagner l’effort de vulgarisation et de promotion de ce nouveau mode de financement destiné aux entreprises et aux particuliers. Des acteurs économiques qui pourront profiter de l’élargissement de la gamme de services et produits innovants proposée par les établissements financiers.

En effet, dans le cadre de la promotion du secteur financier et de l’élargissement de l’accès des PME/PMI aux financements, les autorités nationales ont adopté le 29 mai 2017 une loi relative au crédit bail. Toutefois, pour garantir les conditions de succès du crédit bail, il convient de compléter ce texte de loi par la mise en place d’un cadre technique, juridique et fiscal, incitatif et favorable, et d’accompagner le renforcement des capacités des principaux acteurs concernés.