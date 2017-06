Banque Centrale de Djibouti (BCD) : Bientôt, le lancement d’une monnaie électronique

Une réunion d’information à l’adresse des opérateurs économiques et financiers de la place en vue du lancement imminent d’une monnaie électronique a eu lieu hier à la Banque centrale de Djibouti. Présidée par le gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti (BCD), M. Ahmed Osman Ali, cette réunion a permis de sensibiliser les participants sur les caractéristiques de cette monnaie mais aussi les conditions et les modalités d’exercice des activités des émetteurs de cette nouvelle monnaie.

Dans son mot d’ouverture de cette réunion le gouverneur de la BCD, M. Ahmed Osman Ali, a indiqué que le prochain lancement de la monnaie électronique fait suite au vaste chantier de modernisation de l’architecture et de l’infrastructure financière de notre pays mené par la Banque Centrale de Djibouti avec le soutien de la Banque Mondiale. Ce projet prévoyait notamment la modernisation du système nationale de paiement permettant de prendre en compte les activités financières dématérialisées et utilisant les NTIC ( mobile banking, mobile money, e-banking, virement et chèque électronique, chambre de compensation virtuelle etc….). Aussi il est prévu la mise en place d’un système d’information de crédit , la création d’un Fonds de Garantie Partielle et des crédits pour l’appui au financement des PME/PMI et la mise sur pied d’un Comité National de la Charia pour mieux encadrer les activités financières islamiques, etc..

M. Ahmed Osman Ali a tenu à rappeler que dans le cadre de la modernisation du Système de paiement nationale, avait été adopté en juillet 2016 la Loi N0118/AN/15/7e loi portant création d’un système national de paiement, sa réglementation et sa surveillance.

« Avec l’adoption du concept de «monnaie électronique » au niveau des services financiers numériques, la République de Djibouti va pouvoir profiter des avantages de l’innovation technologique », a affirmé le gouverneur de la BCD.

Pour ce faire, d’un côté, les opérateurs en téléphonie mobile vont mettre en place un service financier appelé habituellement mobile money, lequel permet à un particulier titulaire d’un téléphone portable de disposer d’un équivalent d’argent liquide dans ce support cellulaire, de le transférer selon ses besoins et de payer des commerçants ou des prestataires de services. Par ailleurs, les banques et de nouveaux entrants vont également élargir leurs gammes de services avec la mise à la disposition du public de cartes de paiement prépayés comme porte-monnaie électronique selon les précisions du gouverneur.

…Un service très utilisé dans le monde. Rappelons que les services financiers numériques sur support téléphonique ont connu un réel succès dans le monde. Ce moyen de paiement est repliqué bien au-delà de l’Afrique où il a vu le jour. Grâce à la fluidification des transactions commerciales, de nombreux pays en développement et émergents ont amélioré de manière significative leur croissance économique avec un accroissement de l’inclusion financière de leur population et la multiplication de nouvelles activités génératrices de revus. Aussi de nombreuses micro-entreprises se sont formalisées et fur et à mesure de leur essor.

Avec l’entre en vigueur de cette nouvelle instruction, les activités de mobile banking et mobile money seront désormais autorisés sur notre territoire, sous le contrôle et la supervision de la Banque centrale. Les prestataires de ces nouveaux services, qui pourront aussi bien être les établissements bancaires que d’autres opérateurs économiques, devront au préalable obtenir une licence ou une autorisation auprès de la Banque Centrale (voir les conditions d’octroi de licence), pour démarrer leurs activités. Les modalités d’octroi de la License ainsi que les conditions d’exercice et de surveillance de ces nouvelles activités de monnaie électronique ont été présentées par M. Habib, chef du service juridique à la BCD.

Kenedid Ibrahim