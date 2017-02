Balbala : Nasib mène une campagne de proximité

Depuis trois jours, les candidats du mouvement Nasib, qui briguent des postes au Conseil communal de Balbala, ont changé de stratégie de communication et de mobilisation pour faire une campagne de proximité basée sur le porte à porte.

En quelques jours, l’équipe de campagne de la liste Nasib, conduite par son leader Mohamed Issa Farah, a effectué une tournée dans plusieurs quartiers populaires de Balbala pour sensibiliser la population sur leur programme politique.

De Hayabley à Wahleh Daba en passant par Warabley, les candidats de ce mouvement indépendant tiennent des assises avec les habitants de ces quartiers et en particulier avec les leaders communautaires, religieux et les dirigeants d’organisations de la société civile. A chaque étape, le chef de file de la liste Nasib évoquait le chômage des jeunes. Il a affirmé qu’il a concocté un programme pour résoudre cette épineuse question. Parlant de son équipe, Mohamed Issa Farah a souligné que les candidats de Nasib sont capables de conduire la commune vers un avenir radieux. Il a également mis en exergue que ses colistiers et lui-même sont des connaisseurs de la politique nationale et des stratèges en affaires qui vont mettre leur savoir-faire et leur expertise au service de Balbala.

A la fin de chaque rencontre, le président du mouvement Nasib, Abdallah Habib Abdallah, faisait un plaidoyer en faveur du renouvellement du paysage politique. Il a dit que des nouveaux leaders doivent prendre la relève. « Nous sommes des patriotes qui ont toujours œuvré pour l’intérêt du pays et nous nous engageons à faire davantage dans ce sens si vous nous donnez l’opportunité de prendre en main les destinées de la commune », a-t-il déclaré en substance.

Hassan Orbisso, l’un des candidats de Nasib, a notamment souligné que la création d’emploi sera l’une de leurs priorités. Les candidats de Nasib ont promis de s’attaquer aux maux de société comme le tribalisme, l’inégalité sociale et le favoritisme.

« Notre pays a connu des hauts et des bas. Il est temps qu’un changement s’impose sur tous les plans », a-t-il conclu.