BACCALAURÉAT : LA PROMOTION FATHI CHAMSAN EN FETE

De la capitale à Obock en passant par tous les autres chefs-lieux, ce fut la fête du Baccalauréat, ce week-end en République de Djibouti. Devenu national, le fameux sésame qui donne accès aux études supérieures, a été fêté cette année comme il ne l’avait jamais été auparavant et a été dédié à l’ancien enseignant et haut cadre de l’Education nationale, Fathi Ahmed Chamsan, décédé cette année. 40e anniversaire oblige, les sept bacheliers de 77 ont été à l’honneur, eux dont les cheveux gris témoignent des années passées au service du pays. Quarante ans après, ils sont plus de 3200 cette année à avoir été reçus au Bac. En prenant la parole jeudi dernier au Kempinski devant le chef de l’Etat et les jeunes lauréats de cette année, Mme Hadi a évoqué avec beaucoup de justesse ce qu’elle a ressenti en passant le Bac en 1977 alors que le pays venait d’acquérir son indépendance nationale. « Beaucoup de choses ont changé en 40 ans mais il y a une chose qui ne changera jamais ; le stress, l’angoisse et puis la joie liés au bac» a-t-elle dit. A Djibouti, la cérémonie de remise du diplôme du bac aux lauréats de cette année a été placée sous le haut patronage du président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh. Le Président peut, à juste titre, être fier d’avoir, en peu de temps, permis à tous les Djiboutiens d’étudier dans les mêmes conditions dans la capitale comme en province et de pouvoir pousser leurs études sans quitter le territoire national. L’école djiboutienne, jadis élitiste, est aujourd’hui devenue, grâce à IOG et à son travail acharné, véritablement républicaine. Elle n’est plus réservée à une classe de privilégiés. Elle donne à tous et à chacun l’occasion d’exercer les métiers les plus prestigieux grace à ce qu’ils ont appris. Cette promotion Fathi Chamsan est celle dont le Président est le plus fier car elle est, soulignons-le, celle des enfants nés en 1999, l’année où le pays a entamé la présidence IOG, celle de toutes les audaces.