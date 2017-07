Baccalauréat 2017 : La promotion Fathi Chamsan en fête

Cette année, le ministère de l’Education nationale a décidé de décentraliser la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes du Bac aux lauréats. La fête n’en a été que plus intense. Plus de 3200 lycéens ont été reçus au bac et l’essentiel des nouveaux bacheliers sont issus des lycées de la capitale. C’est en présence du chef de l’Etat qu’a eu jeudi dernier au Kempinski la cérémonie de remise du précieux sésame des lauréats du bac. Les jeunes bacheliers ont partagé un copieux repas avec le chef de l’Etat et plusieurs hauts responsables du pays avant de recevoir le document qui leur ouvrira dans peu de temps les portes des universités. Le chef de l’Etat a, comme à chaque fois, prononcé un discours à la hauteur de l’événement. Il a d’emblée exprimé sa satisfaction de voir cette promotion porter le nom de con ancien chef de cabinet, Fathi Ahmed Chamsan, un enseignant et un haut cadre qui avait une haute idée du service public et des responsabilités. Il s’est réjoui du fait que la cérémonie de remise des diplômes ait été décentralisée car la décentralisation est une réforme qui lui tient à cœur. Le chef de l’Etat s’est aussi réjoui du fait que l’Ecole, jadis élitiste, soit aujourd’hui, accessible à tous. La Nation vous propose de lire in extenso le discours du chef de l’Etat.



Honorables Invités

Mesdames et Messieurs ;

Cette cérémonie de remises des diplômes aux jeunes bacheliers, bien que traditionnelle, revêt cette année un caractère particulier.

Car elle est dédiée à honorer la mémoire d’un grand serviteur de la Nation et particulièrement de l’Education Nationale. Le regretté Fathi AHMED Chamsanqui a été rappelé à Dieu a consacré la quasi-totalité de sa carrière professionnelle à l’Education Nationale, qu’il a servi à tous les échelons. Que Dieu l’accueille dans son paradis.

Mesdames et Messieurs,

La promotion des bacheliers des cette année coïncide aussi avec la 40ème anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté nationale. Vous êtes donc chers bacheliers, chers bachelières une promotion qui servira de repère dans la grande histoire de notre pays.

Permettez que je vous félicite, vous tous ainsi que vos parents mais aussi vos enseignants.

Ce diplôme consacre vos efforts et vos labeurs, pas seulement au cour de cette année mais de toutes vos années de scolarité. Ce diplôme vous permet de continuer votre aventure sur le chemin du savoir, de la connaissance et de la formation. Savourez ces instants précieux chers bacheliers, chères bachelières.

Partagez-les avec vos familles et vos proches et soyez prêts pour la rentrée universitaire.

Mesdames et Messieurs, chers invités

Permettez que je saisisse le contexte du quarantième anniversaire de notre nation pour évaluez avec vous le chemin parcouru par notre pays pour accéder à un enseignement inclusif.

Car comme vous le savez, pendant longtemps notre Education nationale n’avait de nationale que le nom.

Notre enseignement, de la primaire jusqu’au Lycée, était un immense déversoir de savoir, dépourvu de toute allusion à notre réalité sociologique ou économique. L’offre de savoir, très élitiste et donc très discriminante, ignorait la majorité de nos compatriotes.

On pouvait difficilement continuer sur cette trajectoire pour bâtir une nation fière de son identité et de sa culture.

C’est pourquoi en 1999, nous avons opté pour un nouveau projet de société qui fait de l’Education nationale le socle de toutes les transformations de notre pays.

Avec les Etats généraux nous avons, de façon consensuelle et participative, repensé les finalités et les objectifs de notre enseignement :

Aujourd’hui, nous pouvons être fiers d’avoir un diplôme entièrement national.

Comme nous pouvons être fiers aussi d’avoir des universités nationales qui forment sur place les futures élites de notre pays. Je salue au passage le travail méritoire du ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle qui est l’acteur principal de cette mutation.

Mesdames et Messieurs,

Cette année, la remise des diplômes à nos chers bacheliers et à nos chères bachelières se fait aussi de façon décentralisée, dans toutes les régions. Je vois dans cette innovation qu’il convient de saluer plusieurs bonnes nouvelles. Tout d’abord je vois que les aspirations de nos compatriotes à la politique de décentralisation sont respectées par le gouvernement et je m’en réjouis. Car la décentralisation, c’est le meilleur moyen de faire profiter tous nos compatriotes du développement économique.

Mais cette innovation nous permet aussi de constater que l’accès au savoir a perdu son caractère élitiste de jadis, et je m’en réjouis également.

Encore une fois je renouvelle mes félicitations à toutes les lauréates et à tous les lauréats sur l’ensemble du territoire national.

Je vous remercie de votre attention.