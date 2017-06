Baccalauréat 2017 : Début des épreuves anticipées de français

Comme à l’accoutumée, la session 2017 du baccalauréat a débuté mardi 30 mai dernier par les épreuves anticipées de français. Ces examens qui, rappelons-le, s’effectuent en deux temps comprennent une épreuve orale et une épreuve écrite. Et c’est l’épreuve orale qui vient en premier. Il importe de souligner que les oraux se tiennent ces dernières années dans deux centres : le lycée de Gabode pour les séries S et L, le lycée de Balbala pour les séries ES et STG.

A l’aune de la reforme des programmes dans l’enseignement secondaire, l’épreuve orale de français se veut un dispositif très original, dédié à la recherche d’une plus grande efficacité dans le travail de l’élève à la fois sur le plan didactique et organisationnel. Aussi, elle se propose de mettre en évidence tant l’aptitude du candidat à comprendre et à analyser un support oral ou écrit que la spontanéité dans la réflexion, la qualité de l’expression, l’esprit de synthèse, la cohérence du discours.

Les candidats ont dû se plier à cette démarche tout à fait nouvelle qui, si elle vient bousculer les habitudes, est loin d’être un mystère pour eux puisqu’ils y ont été préparés tout au long de l’année scolaire.

Notes de lecture, retranscription d’événement sous forme de compte rendu et extrait de débat à caractère politique, social ou philosophique constituent désormais les supports à partir desquels les candidats sont interrogés lors de l’épreuve orale.