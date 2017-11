« Nous avons besoin de l’appui de chacun pour faire de notre jeunesse une richesse pour demain »

Dans un vibrant discours prononcé à l’occasion de la Journée africaine de la jeunesse, le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh a rendu un hommage soutenu à la jeunesse djiboutienne. Tout en exhortant les jeunes du pays à rester concentrés sur leur avenir, de se former, d’avoir le sens des valeurs citoyennes afin qu’ils soient les acteurs du changement qu’ils appellent de leurs vœux, il appelle les pouvoirs publics à les accompagner en mettant en place les mesures adéquates en termes d’éducation, de santé, d’investissement, de logement, d’emplois et d’accès aux services de base pour préparer au mieux nos jeunes à l’avenir. Voici l’allocution présidentielle dans son intégralité.

La Journée africaine de la jeunesse est pour moi une occasion qui souligne le caractère incontournable de la jeunesse africaine dans le renouveau de notre pays mais aussi de notre continent. Il est souvent question de la jeunesse car elle est synonyme d’avenir, d’espoir, mais aussi d’opportunités à saisir.

Les opportunités sont gigantesques. L’Afrique est aujourd’hui le continent le plus jeune au monde et compte environ 230 millions de jeunes qui sont souvent décrits en des termes peu flatteurs. On parle de chômage, de manque d’éducation, de violences, de drogue, de surpopulation et j’en passe. Tout cela est vrai mais pas plus que dans les autres parties du monde. Néanmoins, dans un avenir proche ces fléaux qui menacent nos jeunes risquent de prendre des proportions importantes. Si rien n’est fait, l’Afrique et de ce fait Djibouti ne pourra faire fructifier cette énorme dividende démographique que représente notre jeunesse. En effet, les opportunités sont gigantesques et on parle de plus de 500 milliards de dollars par an, sur trente ans à l’échelle du continent.

Avoir le sens des valeurs citoyennes. Il appartient aux pouvoirs publics d’accompagner ces opportunités en mettant en place les mesures adéquates en termes d’éducation, de santé, d’investissement, de logement, d’emplois et d’accès aux services de base pour préparer au mieux nos jeunes à cet avenir. Il appartient également à notre jeunesse de rester concentrée sur son avenir, de se former, d’avoir le sens des valeurs citoyennes afin qu’ils soient les acteurs du changement qu’ils appellent de leurs vœux. Je ne cesse de le dire notre meilleure ressource sont les hommes et les femmes de ce pays. Notre jeunesse représente ce que sera le Djibouti de demain, alors il est de notre devoir mais aussi de celui des jeunes hommes et femmes de ce pays d’être le meilleur d’eux-mêmes. Ils sont les agents du changement dans ce pays, ils sont les seuls à pouvoir dessiner notre avenir commun.

Bientôt un Dialogue national avec la jeunesse. On a longtemps parlé des jeunes au lieu de parler avec les jeunes. C’est pourquoi je voudrais ici m’adresser directement à eux et ouvrir très bientôt un Dialogue national avec la jeunesse djiboutienne. Je pense qu’ils ont beaucoup à nous dire et à nous apprendre lorsqu’il s’agit de leur avenir, de leurs aspirations et de leurs besoins. Ainsi, nous pourrons aborder ensemble les sujets pressants que sont l’emploi et l’entreprenariat, l’éducation et le développement professionnel, la santé et le bien-être, mais aussi la question cruciale de l’autonomisation des jeunes à travers la gouvernance. Je suis convaincu que les meilleures idées sur les chantiers de demain viendront de ces rencontres que je souhaite ouvertes, inclusives et, je l’espère, fructueuses.

Ne pas rater le rendez-vous avec l’Histoire. Si nous souhaitons réussir notre pari de faire de nos futures générations des jeunes avec des valeurs et des principes, des jeunes éduqués mais surtout des leaders en devenir, nous avons besoin de l’appui de chacun, gouvernement, secteur privé, intellectuels et chercheurs, organisations de la société civile, réseaux de jeunes pour réussir le pari de la transition démographique et véritablement faire de notre jeunesse une richesse pour demain. J’encourage donc vivement notre jeunesse à se prendre en mains, à faire des choix intelligents et à ne pas hésiter à engager des discussions entre eux et avec les autres composantes de notre société pour faire valoir leurs voix qui nous sont si cruciales.

Notre jeunesse est le miroir de notre société. Je ne saurais conclure mon propos sans réitérer fermement ma conviction que ce que nous attendons de la jeunesse sont des idées, des compétences et surtout un engagement actif dans leur société au sens large tant dans leurs communautés que dans leurs quartiers. Notre jeunesse est le miroir de notre société, elle est le résultat de ce qui nous définit en tant qu’humains, elle est le berceau de nos idéaux et de notre sens des valeurs communes.

À elle seront rendus les comptes des générations passées et de même elle écrira l’Histoire de demain. Ce potentiel sans limite leur appartient mais il constitue également une responsabilité qui leur incombe. À eux de ne pas rater leur rendez-vous avec l’Histoire. À nous de faire l’impossible pour les y aider.

