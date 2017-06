11ème Atelier du Réseau climat et Développement : Des bénévoles de l’ONG EVA aux assises d’Abidjan

Le Réseau Climat et Développement (RC&D) a organisé du 22 au 26 mai 2017 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, son 11ème atelier annuel sur le thème : « le renforcement du rôle des acteurs non-étatiques dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris ».

L’atelier a rassemblé près de 50 membres du RC&D en provenance de 18 pays francophones et l’ONG nationale EVA, membre du réseau depuis 2013, était présente à cette occasion, représentée par deux de ses importants responsables notamment le président, Ahmed Ali Mohamed, et le secrétaire général, Ahmed Ali Dimbio.

Créé en 2007, le RC&D regroupe plus de 70 ONG francophones. La plupart d’entre eux sont issus du continent africain. Ceux-ci mettent en œuvre des projets innovants et intégrés au niveau local, ou qui sensibilisent les populations à la nouvelle donne énergétique et climatique.Très présent dans les grandes rencontres internationales portées sur la question du climat, le RC&D a pour objectifs le renforcement de l’influence de la société civile africaine francophone et des négociateurs africains dans les négociations internationales, la prise en compte des priorités des communautés locales dans les négociations internationales, l’intégration des problématiques climatiques dans les politiques de développement durable au niveau africain et l’encouragement de la mise en place deplans intégrant à la fois les enjeux d’amélioration des conditions de vie, d’atténuation des émissions de CO2 et d’adaptation au changement climatique.

Depuis la COP21, le RC&D s’implique à tous les niveaux pour s’assurer que la mise en œuvre de l’Accord de Paris réponde au double défi de la lutte contre les changements climatiques et de la pauvreté pour un développement durable en Afrique.

Au cours de 5 jours d’intenses activités, les membres du réseau se sont attelés à construire les propositions et la stratégie de la société civile francophone afin d’amplifier le rôle des acteurs non-étatiques dans l’opérationnalisation de l’Accord de Paris. Les travaux de l’atelier ont permis d’identifier des barrières et de leviers pouvant permettre l’inclusion des acteurs non-étatiques grâce à sept (07) présentations portant sur des expériences vécues par des membres du réseau. Ces contributions ont ainsi mis en lumière des freins à l’inclusion des acteurs non-étatiquesainsi que des mécanismes favorisant leur implication. Les participants ont ensuite échangé sur leurs propres expériences et ont émis des recommandations destinées aux acteurs internationaux (négociateurs, bailleurs, initiatives internationales), nationaux (gouvernements, parlementaires et organisations de la société civile -OSC-) et locaux (pouvoirs publics et OSC). Au-delà du partage d’expériences sur leurs pays respectifs, les participants se sont attachés à identifier les enjeux politiques internationaux, régionaux et nationaux à l’horizon 2020.

L’ONG EVA, dont la notoriété en matière de lutte contre les changements climatiques et pour le développement durable est connue et dépasse aujourd’hui nos frontières, a pris la mesure des enjeux que représente pour notre pays la concrétisation de l’Accord de Paris décidé à l’issue de la COP21, et dans lequel la République de Djibouti, représentée par une délégation conduite par le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, s’est pleinement engagée.

Fort des enseignements tirés de cette rencontre mais aussi du rôle actif que l’Accord de Paris accorde à la société civile, EVA s’apprête aujourd’hui à entreprendre un travail de fond pour renforcer la participation des acteurs non-étatiques aux côtés des pouvoirs publics dans le cadre de l’opérationnalisation de l’Accord de Paris et contribuer d’un même élan à la concrétisation des engagements internationaux de notre pays.

Pour le président de l’ONG EVA, Ahmed Kabir, l’effort à mettre en œuvre pour réussir ces défis qu’est l’inclusion des acteurs non-étatiques n’est pas aisé, mais EVA compte néanmoins sur un cadre institutionnel et une volonté politique favorables à la participation de la société civile dans le cadre du processus du développement national.

Il s’agira donc de mobiliser et organiser la société civile djiboutienne pour renforcer ses capacités et apporter sa contribution à la concrétisation des engagements internationaux de notre pays.

EVA s’attellera à la création d’une plateforme formée par une coalition des ONG et associations nationales actives dans le domaine du développement durable, mais continuera aussi le travail de plaidoyer pour l’intégration des enjeux climatiques dans les stratégies d’intervention de ces organisations et pour leur pleine implication dans la planification et la mise en œuvre des processus nationaux fondés sur le développement durable et la lutte contre les changements climatiques.