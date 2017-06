Juin 2017. Nous y voilà donc en cette chaude et humide matinée. La visibilité commence à être mauvaise, les êtres sensibles à la chaleur commencent à s’en aller et le khamsin commence à envoyer des signaux clairs. Sombre tableau ? Loin de là. Un vrai bonheur. Car comme on le disait jadis sur nos côtes, les jarres rafraîchiront mieux l’eau et les dattes seront plus juteuses. Ce qui commence ce matin, c’est un mois de juin poussiéreux et chaud comme celui d’il y a quarante ans. Rien de tel pour hisser haut les couleurs nationales et chanter aux quatre vents et dans les trois langues les vers composés en l’honneur du drapeau vert-blanc-bleu frappé d’une étoile rouge, symbole de la liberté. Faire la fête dans une tempête de sable, les Djiboutiens savent ce que c’est. Ce fut le cas il y a quarante ans. Ce sera le cas cette année encore. Sur les réseaux sociaux, les esprits s’échauffent. Alors que certains tiennent des propos honteux sur l’origine ethnique de tel ou tel membre de la commission d’organisation des festivités du 40e anniversaire, s’exposant ainsi aux rigueurs de la loi (car on ne parle pas comme ça à Djibouti), d’autres, plus sérieux, essayent de tirer de l’anonymat des héros ordinaires qui ont fait ce qu’ils avaient à faire et qui se sont fait oublier. Le journal La Nation, observateur privilégié de la vie politique nationale depuis quarante décennies, voire plus si l’on tient compte de son ancêtre Le Réveil, consacrera à cet anniversaire peu banal, des pages conséquentes tout au long de ce mois. Nous ouvrirons nos vieux cartons et dépoussiérerons nos archives pour partager avec nos lecteurs le souvenir d’une époque et des hommes qui en ont été les figures emblématiques. Comme il y a dix ans lors du trentième anniversaire ou comme il y a vingt ans lors du 20e, La Nation se met déjà aux couleurs de la nation.

ABS