Autonomisation économique de la femme djiboutienne : Lancement d’un atelier de formation sur les métiers de la communication

La secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Yasmine Salem Said, a présidé lundi 5 mai dernier, au centre des actions sociales et de l’autonomisation des femmes (CASAF), sis à Balbala, une cérémonie de lancement d’une formation initiant des jeunes filles aux métiers de la communication. Et ce, rappelons-le, en présence de la directrice du CASAF, Roda Ahmed Doualeh, des hauts cadres du MFF, des formateurs et des bénéficiaires de ce programme. L’objectif de ce projet est de faciliter l’autonomisation économique des jeunes djiboutiennes en situation de vulnérabilité.

Lutter contre la vulnérabilité de nos jeunes filles a toujours été l’un des objectifs du gouvernement djiboutien qui, avec l’aide des pays amis, multiplie les actions pour y parvenir. Justement, le lundi 5 mai dernier, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Yasmine Salem Said lançait au centre des actions sociales et de l’autonomisation des femmes (CASAF), sis à Balbala une formation aux métiers de communication qui permettra à une vingtaine de jeunes filles d’exercer des activités génératrices de revenus. Il s’agit là d’un projet soutenu financièrement par les pays de la ligue arabe.

L’événement s’est déroulé en présence de la directrice du CASAF, Roda Ahmed Doualeh, du conseiller technique du MFF Abass Hassan Batoun, de sa collègue directrice des affaires sociales Fatouma Moussa Ali.

Des professionnels djiboutiens de la communication à savoir Hasna Maki, Amin Mahamoud Ahmed alias ”Flash Amin” et Moustapha Mohamed Ali, ”Moustache” sont chargés de diriger les travaux de cette formation.

A noter que le CASAF est un centre de formation pour les jeunes filles issues des milieux les plus défavorisés. Une cinquantaine de filles apprennent déjà les techniques de base des métiers de la cuisine, la couture, et de la coiffure.

Des activités auxquelles s’ajoute cette année un studio école où une vingtaine de jeunes filles suivront des cours sur la photographie, les fonctionnalités de la camera vidéo, l’arrangement des sons, les jeux de lumières ainsi que les techniques de la conception rédactionnelle. La secrétaire générale du MFF, Yasmine Salem, a souligné dans une brève allocution l’importance de cette formation qui consiste à autonomiser économiquement nos jeunes filles : «On s’est rendu compte qu’il y a peu de femmes qui manient les appareils photos, les caméras vidéos et les autres techniques audiovisuelles, c’est pourquoi nous lançons aujourd’hui cette formation». Elle a finalement appelé les jeunes filles bénéficiaires de ce projet d’apprentissage à suivre avec assiduité les cours de cette formation.

Rachid Bayleh