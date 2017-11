Aujourd’hui à Djibouti

Une conférence sur la sécurité de l’environnement à Djibouti s’ouvre aujourd’hui au palace Kempinski et durera jusqu’au 29 novembre prochain. La séance solennelle d’ouverture sera ponctuée de deux discours importants prononcés à tour de rôle par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, et de l’Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, et le chargé d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis à Djibouti. Le but de cette conférence est de faciliter le dialogue sur les questions de la sécurité environnementale à Djibouti et l’objectif principal est de promouvoir la coopération inter-agences et de renforcer le cadre institutionnel ainsi que les capacités de sécurité de l’environnement à Djibouti. A ce titre, l’atelier, qui sera animé par des experts djiboutiens et américains, couvrira des sujets tels que les défis de la sécurité environnementale, l’eau et la sécurité énergétique, la télédétection, la gestion des données et de modélisation, les questions liées à l’océan et au littoral, la santé publique et la gestion des déchets et la lutte contre le trafic d’espèces sauvages.