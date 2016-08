Audiences du chef de l’Etat : Le sénateur américain Matin Heinrich reçu au palais de la République

Le sénateur américain Martin Heinrich, accompagné de l’ambassadeur Tom Kelly, a été reçu en audience hier par le président Ismaïl Omar Guelleh. L’entretien a porté sur les relations d’amitié et de coopération entre les Etats-Unis et la République de Djibouti. Le chef de la diplomatie djiboutienne a assisté à l’entretien.

Accompagné de l’ambassadeur Tom Kelly, un sénateur américain, M. Martin Heinrich, a été reçu hier au palais de la République par le président Ismaïl Omar Guelleh. Membre du comité des forces armées du sénat américain qui est l’une des commissions permanentes du congrès américain, M. Heinrich a d’emblée tenu à remercier le président IOG pour son soutien aux Etats-Unis et à ses forces armées dans sa lutte contre le terrorisme.

Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a participé à l’entrevue. Le Président et le sénateur ont discuté du partenariat stratégique entre la République de Djibouti et les Etats-Unis dans le domaine militaire et de la sécurité et échangé leurs points de vue sur les voies et moyens de consolider ces relations dans l’intérêt mutuel des deux pays. « J’ai profité de cette rencontre pour remercier le Président Guelleh pour le précieux concours que Djibouti apporte aux Etats-Unis d’Amérique dans le domaine militaire», a dit le sénateur Henrich à l’issue de l’audience, se réjouissant du fait que, grâce à la République de Djibouti, les forces armées américaines disposent d’une importante base dans cette partie « sensible » du monde. «Notre pays est disposé à promouvoir et développer les relations de coopération militaire avec Djibouti », a-t-il ajouté.

Quadragénaire originaire du Nevada, le démocrate Martin Heinrich siège au sénat des Etats-Unis depuis 2012.