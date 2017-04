Attentats contre des églises en Egypte : Le président Guelleh écrit au président Sissi

A la suite des attentats qui ont visé dimanche des églises coptes en Egypte et qui ont fait plus de 40 morts, le président Ismaïl Omar Guelleh a adressé hier un message de condoléances au président Abdelfatah Al Sissi. Le président djiboutien a condamné avec la plus grande fermeté ces attentas qu’il a qualifié de crimes abjects et barbares dirigés contre une composante de la nation égyptienne. Le chef de l’Etat a ajouté qu’il s’agissait là de crimes contre la paix et contre l’unité du pays.

Le président a prié enfin son homologue égyptien de recevoir l’expression de ses condoléances et de les transmettre à l’ensemble du peuple égyptien.

« Le Gouvernement et le Peuple de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur solidarité et compassion à la nation sœur égyptienne dans cette épreuve difficile », a-t-il ajouté.