Attentat de Mogadiscio : Le chef de l’Etat exprime son émotion et sa solidarité

Samedi dernier au cœur de Mogadiscio, une voiture piégée a explosé dans une rue très fréquentée. Et le bilan ne cesse de s’alourdir depuis lors : au moins 137 morts et des centaines de blessés. Le président Ismaïl Omar Guelleh, a, dans un communiqué rendu public hier, condamné avec la plus grande fermeté cette attaque horrible et ce carnage terrible. Pour lui, cet attentat est l’œuvre « d’agents maléfiques déterminés à maintenir la Somalie dans le chaos et l’abîme », « de terroristes dont le funeste projet est de prendre le pouvoir par la force pour installer une autorité illégitime sur une population qui leur récuse sa confiance.» « La nation sœur somalienne et la Communauté internationale toute entière refuseront à jamais de subir le diktat de ces hors-la-loi», a ajouté le Président Ismaïl Omar Guelleh qui a formé « le vœu d’une prospérité et d’un épanouissement rapides au peuple frère, ami et voisin de Somalie». Le président Ismaïl Omar Guelleh a exprimé, en son nom et au nom du gouvernement et du peuple de Djibouti, ses condoléances les plus attristées, sa vive émotion et sa solidarité au gouvernement et au peuple de Somalie.