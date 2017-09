Attaque terroriste en Somalie : Djibouti condamne le terrorisme aveugle des Shebabs somaliens

La République de Djibouti condamne avec la plus grande fermeté l’attaque suicide perpétrée hier par les terroristes Shebabs à Beledweyne, dans le centre de la Somalie, et qui a coûté la vie à au moins 4 personnes et blessé plus de 13 autres. La République de Djibouti exprime ses condoléances aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple frère de la Somalie ainsi que ses voeux de prompt rétablissement aux blessés. La République de Djibouti se tient aux cotés des autorités somaliennes dans la lutte contre le terrorisme.