Attaque contre le palais royal de Djeddah : Le chef de l’Etat exprime son soutien au roi d’Arabie saoudite

Le président Ismaïl Omar Guelleh a condamné avec la plus grande fermeté l’attaque qui a visé samedi dernier le palais royal de Djeddah, en Arabie saoudite, et qui a causé la mort de deux gardes royaux et de l’assaillant. Dans un courrier adressé dimanche au roi Salman Bin Abdelaziz d’Arabie saoudite, le chef de l’Etat a qualifié l’attaque contre le palais royal de Djeddah de « lâche, criminelle et barbare ». Le président Ismaïl Omar Guelleh, louant la stabilité et la sécurité intérieure du pays, a salué les efforts déployés par les autorités saoudiennes pour sauvegarder la paix, la stabilité et la sécurité des citoyens et résidents du Royaume. « Puisse Dieu mettre en échec les projets subversifs de ceux qui veulent propulser l’Arabie Saoudite dans le chaos et l’instabilité », a ajouté le Président qui a conclu son message en réitérant son soutien et celui du peuple de Djibouti au roi et au peuple d’Arabie saoudite et en priant le souverain de transmettre ses sincères condoléances et celles de son peuple aux victimes de l’attaque et à la nation saoudienne dans son ensemble.