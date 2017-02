Attaque contre la mosquée de Sainte-Foy au Canada : Djibouti condamne l’odieux acte

La République de Djibouti condamne avec la plus grande fermeté l’odieux attentat perpétré dans la nuit de dimanche dernier au sein de la mosquée de Sainte-Foy au Canada. La vile attaque a tué 6 personnes et blessé 8 autres. Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Mahmoud Ali Youssouf, exprime, au nom du gouvernement et du peuple djiboutiens, ses condoléances les plus attristées aux familles et aux proches parents des victimes innocentes, tuées sur ce lieu de culte. Il fait part de la solidarité de la République de Djibouti au peuple et au gouvernement canadiens avant de souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.