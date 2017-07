Athlétisme- Mondiaux 2017 à Londres : Quatre athlètes Djiboutiens pour défendre les couleurs nationales

Du 04 au 13 août prochain auront lieu à Londres les championnats du monde d’athlétisme et la République de Djibouti sera représentés par 4 athlètes (et pas de moindres) qui vont défendre les couleurs nationales. Il s’agit d’Ayanleh Souleiman qui va prendre part aux épreuves de 800 et 1500m, Moumin Guelleh au marathon, Mohamed Ismail alias Fatah qui vient d’accomplir le minima requis pour ces jeux, s’alignera sur les 3000m steeple et enfin que Djamal Abdi Dirieh alias Dallo aux 5000m. Une preuve de plus qui témoigne des efforts consentis par la FDA pour hisser haut l’athlétisme national. Inutile de préciser que notre grand champion Ayanleh va tenter de mettre le feu au stade olympique en allant chercher l’or mondial sur les épreuves des 800m et 1500.

L’annonce a été faite hier par le président de la fédération Djiboutien d’athlétisme M. Cheicko lors d’un point de presse. « Je suis très heureux de vous annoncer que Djibouti sera représentée pour la première fois par 4 athlètes au championnat du monde de Londres et vu les résultats encourageants de nos coureurs ces dernières années, je suis convaincu que nos athlètes vont s’illustrer à ces mondiaux.M. Cheicko exhorte à tous les Djiboutiens de soutenir ces quatre coureurs qui vont se battre avec hargne pour faire briller le drapeau national à Londres. Notons que les Championnats du Monde de l’IAAF, Londres 2017, rassembleront des athlètes de plus de 200 pays, qui prendront part à 14 séances réparties au travers de 10 journées pleines d’action.

Le roi Bolt prêt pour son dernier défi à Londres

Présent à Monaco pour le dernier meeting de sa carrière, Usain Bolt s’est confié sur son ultime défi : les Mondiaux d’athlétisme de Londres 2017. Le roi rugit encore. Usain Bolt a assuré mercredi à Monaco, où il se produira vendredi pour le dernier meeting de son inimitable carrière, qu’il était prêt pour son ultime défi : les 100 mètres des Mondiaux de Londres (4 au 13 août). Et une fois encore, l’octuple champion olympique a affirmé qu’il disputerait également le relais 4×100 m, mais pas le 200 m, dans la capitale britannique. Je n’ai pas de doute. J’ai toujours confiance en moi. Je vais aux Mondiaux avec l’idée de gagner”, a encore asséné la légende. La victoire est en lui. Depuis 2008, Bolt (30 ans) n’a jamais mordu la poussière dans les différents jeux Olympiques et Championnats du monde qui ont contribué à sa gloire.