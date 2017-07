Assurance Automobile du COMESA (Carte Jaune) : En aparté avec…Mariam Hamadou Directrice de l’Economie au MEFI

Dans le cadre de l’intégration régionale et du développement des échanges commerciaux intra Comesa, les pays membres de cet espace ont mis en place en 1986, un système d’assurance automobile régional (carte jaune). Ce mécanisme de facilitation du transport transfrontalier repose sur un document d’assurance unique reconnu par tous les Etats membres et a pour objectif de concilier d’une part la protection des victimes des accidents de la route causés par les véhicules en transit et d’autre part la libre circulation des biens et des personnes. Nous avons rencontré la Directrice de l’Economie du Ministère des Finances pour savoir davantage sur ce système, la situation des accidents de circulation sur le corridor Djibouti Ethiopie et leur prise en charge. Entretien.

« La gestion des accidents sur le corridor djibouto-éthiopien est satisfaisante »

La Nation : Madame la Directrice, vous venez de publier le rapport annuel 2016 sur la carte jaune. Quelle est la situation des activités sur le corridor et les accidents de circulation causés par les véhicules en transit ?

Mariam Hamadou : Comme vous le savez, le Port de Djibouti est le principal débouché maritime de l’Ethiopie qui y fait transiter plus de 80% de son commerce extérieur.

En 2016, les mouvements de véhicules éthiopiens ont atteint 438 015 contre 368 329 en 2015 soit une croissance du trafic de 19%.

Leur sinistralité s’est dégradée avec une hausse considérable de 49,4% du nombre des accidents qui passe de 257 en 2015 à 384 en 2016, une importante augmentation de 75% du nombre de blessés (70 victimes contre 40 en 2015) et enfin des décès en hausse de 18,7%(19 décès en 2016 contre 16 en 2015).

Cette évolution du nombre et de la gravité des accidents ont conduit le service de contrôle des assurances, les bureaux nationaux de Djibouti et d’Ethiopie et le Secrétariat du Comesa à organiser un séminaire sur la sécurité routière pour plus de 300 transporteurs éthiopiens pendant deux jours à Addis-Abeba au mois de mai 2016.

Cette rencontre avait pour objectif de présenter à ce public la cartographie des accidents des véhicules éthiopiens en République de Djibouti, les causes et les principaux lieux de survenance des accidents mais surtout de les sensibiliser sur la sécurité de la circulation et le respect du code de la route Djiboutien notamment les règles de limitation de vitesse, de dépassement, de croisement et de stationnement.

Comment se passe la prise en charge et l’indemnisation de ces accidents ?

La carte jaune est une attestation d’assurance responsabilité civile qui couvre les conséquences pécuniaires des accidents des véhicules en transit dans l’ensemble des pays du Comesa.

Dés que l’accident est déclaré au Bureau de la carte jaune de Djibouti, celui-ci est chargé d’instruire le sinistre et d’indemniser les victimes conformément à la législation Djiboutienne et au manuel de procédure de la carte jaune.

Cette garantie d’indemnisation permet donc de prendre en charge les victimes et d’éviter que ces accidents soient une entrave ou un obstacle à la fluidité des opérations de transit. Pour cela, et compte tenu du trafic intense entre les deux pays, on peut dire que la carte jaune contribue à la compétitivité de notre système portuaire qui comme vous le savez, est le poumon de notre économie nationale.

Si je reviens à l’indemnisation des victimes, en 2016, le Bureau de Djibouti a réglé 167 accidents et payé une somme de 115 millions de FD, des paiements en hausse de 50% par rapport à 2015.

Depuis le démarrage du système de la carte jaune à Djibouti en 2003 jusqu’à 2016, le montant cumulé des indemnités versées aux victimes des accidents des véhicules en transit s’élève à 745 millions de FD.

Qu’en est-il de l’application de la carte jaune en Ethiopie ?

L’application de la carte jaune en Ethiopie est satisfaisante même si parfois il existe quelques difficultés dans certaines régions. Ainsi plusieurs graves accidents corporels et matériels causés par des véhicules djiboutiens en Ethiopie ont été pris en charge par le Bureau éthiopien qui a versé en 2016 une somme de 19,4 millions de FD en forte hausse de 283 % par rapport aux indemnisations de 5 millions de FD de 2015. Les sinistres en attente de paiement sont estimés à 41,5 millions de FD. Les deux bureaux se rencontrent tous les 6 mois et ont décidé lors de leur dernière réunion de juillet 2017 de renforcer et améliorer la qualité de services rendus aux automobilistes en transit lorsque survient un accident de la route. Je conseille aux automobilistes Djiboutiens responsables d’un accident de la route d’une part de le déclarer rapidement au Bureau de la carte jaune d’Ethiopie ou de leur agence du lieu de survenance du sinistre et d’autre part informer le Bureau de Djibouti pour que leur sinistre soit instruit et faciliter la reprise de leur opération de transit.

Pouvez-vous présenter au public le fonctionnement de ce système d’assurance régionale ?

C’est le 3 décembre 1986 à Addis-Abeba que les chefs d’Etat des pays du Comesa à l’époque appelé ZEP, ont signé le protocole portant création d’un régime d’assurance automobile régional qui figure actuellement à l’annexe II du traité du Comesa. La carte jaune permet aux automobilistes des pays du Comesa de circuler d’un pays à un autre sans avoir à souscrire un contrat d’assurance à chaque passage de frontière : la carte jaune atteste qu’ils disposent d’une garantie de responsabilité civile qui indemnise les accidents matériels et corporels qui leur sont imputables. Elle s’inspire de la carte verte qui est un programme international d’assurance qui fut introduit en Europe en 1949 et qui est en vigueur dans plus de 44 pays européens et riverains de la Méditerranée. Ce mécanisme présente un double avantage : la facilitation du transport régional et l’indemnisation des victimes par un Bureau établi dans chaque pays. Ainsi, dés que l’accident est déclaré au Bureau de la carte jaune, celui-ci adresse une lettre de confirmation de garantie aux autorités de police ou de gendarmerie du lieu de l’accident et le véhicule doit être relâché puisque les victimes sont garantis d’être indemnisées selon la réglementation du pays de survenance de l’accident.Ce système met donc fin aux anciennes pratiques de saisie des véhicules comme gage des droits des victimes puisque leur indemnisation s’effectue désormais dans le cadre d’une assurance reconnue par tous les Etats membres du Comesa.

Quelles sont les activités de la carte jaune dans les autres pays ?

La gestion quotidienne des opérations de la carte jaune sur tous les pays membres du Comesa implique plus de 200 sociétés d’assurance regroupées autour de 13 Bureaux nationaux chargés des émissions des cartes jaunes et de la gestion des accidents.

En 2016, ce sont au total 162 204 cartes jaunes d’une valeur de 1,7 milliards de FD qui ont été émises pour assurer la circulation des véhicules en transit dans tous les pays membres du Comesa. Le chiffre d’affaires généré est en baisse de 7% par rapport à 2015(1,8 milliards de FD) en raison des dépréciations des monnaies locales par rapport au dollar dans la plupart des pays membres. Les bureaux du Kenya, Tanzanie, Ethiopie et Ouganda représentent à eux quatre, 72 % du chiffres d’affaires total, les 9 autres bureaux se répartissant les 28% des revenus restants.

Et le Bureau de Djibouti ?

Malgré une hausse continue de ses revenus depuis son démarrage en 2003, les activités du Bureau de Djibouti portent principalement sur la gestion et le règlement des accidents causés par les véhicules éthiopiens dont les mouvements ne cessent de croître d’année en année.

En effet, le Bureau de Djibouti délivre des cartes jaunes aux véhicules Djiboutiens se rendant en Ethiopie mais leur nombre reste limité comparé au parc auto éthiopien utilisant le corridor et assuré en Ethiopie.

Le Chiffre d’affaires du Bureau de Djibouti a progressé en 2016 de 19% à 86 millions de FD contre 72 millions de FD l’année précédente. Il ne représente cependant que 4% du total des primes générées par le système de la carte jaune sur l’ensemble des pays du Comesa.

Quelle est le rôle de votre Direction dans ce système d’assurance automobile régional ?

Ce sont les Etats membres du Comesa qui sont les principaux garants du bon fonctionnement du système d’assurance régional dans leur pays respectif et les bureaux nationaux n’interviennent qu’à titre subsidiaire.

En tant que régulateur du secteur des assurances, ma direction veille donc à la régularité et à la conformité des opérations de la carte jaune à la réglementation des assurances et au manuel de procédure de la carte jaune.

Surtout, nous sommes très impliqués dans le suivi des remboursements du Bureau de Djibouti qui avance des sommes importantes pour indemniser les victimes car ces opérations ne doivent pas affecter la solvabilité de notre secteur des assurances. Nous appuyons donc le bureau de Djibouti dans toutes ces démarches pour récupérer ses fonds et jusqu’à ce jour, la situation financière est satisfaisante et maîtrisée. Concernant le contrôle des cartes jaunes à la frontière, cela incombe aux services de douanes qui vérifient la régularité des documents des transports. Les véhicules Djiboutiens doivent notamment être munis d’une carte jaune délivrée par le Bureau de Djibouti pour franchir la frontière et se protéger en cas d’accident de circulation en Ethiopie.