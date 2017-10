Assises communales de Boulaos : Une validation opportune des projets de développement

Le président de la commune de Boulaos, Mohamed Omar Ismaïl, a lancé lundi dernier, au sein de la bibliothèque municipale de Djibouti, sise sur la route d’Arta près du stade Hassan Gouled, la seconde et la troisième réunions des travaux du conseil communal, en présence de 45 élus locaux et de représentants de la gendarmerie nationale, de la société civile et de différentes associations des jeunes de la commune.

D’une durée de 2 jours, ces assises ont porté essentiellement sur la mise en route de projets de développement communal axé sur la formation des élus, la réforme des conseils des différents quartiers de la commune, la création de commissions, la validation et la mise en exécution de la loi de 1968, etc. Prenant la parole à cette occasion, M. Mohamed Omar Ismaïl le a notamment rappelé que cette rencontre est une première du genre entre élus locaux et comité exécutif de la commune de Boulaos. « L’objectif premier résulte de notre volonté à nous tous de pouvoir nous rassembler et nous concerter pour débattre et discuter des sujets qui préoccupent les citoyens de notre commune », ajoutant que « la réussite de notre conseil communal permettra de réaliser notre mission afin de contribuer au développement durable de notre commune, de notre ville, voire même de notre pays»,, a-t-il dit.

Par la suite, d’autres sujets de la plus grande importance ont été discutés et validés dont notamment la valorisation du statut d’élus et bien d’autres points d’intérêts généraux.

Rachid Bayleh