Assises communales : Adoption du plan de développement de la commune de Balbala

Le président de la commune de Balbala, M. Waberi Nour Eleyeh, a lancé lundi dernier au centre d’action sociale et d’autonomisation des femmes (CASAF) la première réunion de travaux de la commune de balbala, en présence des élus locaux et des parlementaires de la commune. Ces assises ont porté essentiellement sur la mise en route du plan de développement communal (PCD) axé sur le renforcement des capacités d’intervention et de visibilité de la commune et la promotion de la bonne gouvernance locale, ainsi que sur l’amélioration de l’accès des populations aux services sociaux de base et la promotion des activités génératrices de revenus et de développement durable.

A cette occasion, le président de la commune a rappelé que ces assises sont la première du genre dans la commune entre élus locaux et comité exécutif de la commune de Balbala. “Je suis persuadé, a-t il dit, que notre plan pour le développement de notre commune est en marche et aboutira, si nous réunissons nos forces, pour le bien de tous.” Par ailleurs, il a salué la réussite du bilan trimestriel de la commune, tels que notamment la prise de contact avec les responsables et les habitants des différents quartiers de la commune, le lancement de la campagne de sensibilisation et de lutte contre les eaux usées, la distribution de vivres pour 500 familles démunies par l’association des étudiants djiboutiens en Turquie, la gestion de crise lors des incendies de Balbala, ainsi que la remise de dons d’habits par le président de la République Ismaïl Omar Guelleh pour les orphelins et les enfants de familles pauvres à l’ occasion de l’Aïd-el-Adha. Ceci pour l’essentiel.