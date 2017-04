Assemblée nationale/Onusida : Signature d’un mémorandum d’entente

Le président de l’Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Houmed et la représentante de l’Onusida à Djibouti, Dr. Sy Kagnassy Dado, ont entériné jeudi 6 avril dernier la signature d’un d’accord de coopération. La cérémonie de signature de ce mémorandum d’entente, qui a coïncidé avec la célébration de la journée mondiale de la santé, s’est déroulée au siège du Parlement.

Ce protocole d’accord, conclu pour une durée de 3 ans renouvelable, fixe le cadre de la coopération entre l’Assemblée nationale et le bureau de l’Onusida à Djibouti, et détermine les conditions et les modalités de l’action pour atteindre leurs objectifs communs. Il définit également les domaines de coopération ainsi que les arrangements institutionnels et les conditions générales régissant cette coopération.

Dans ce cadre, l’Assemblée nationale et l’Onusida collaboreront afin d’atteindre divers objectifs qui sont de développer et de mettre en place un partenariat stratégique autour des questions de lutte contre le VIH/Sida, de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux en matière de lutte contre le VIH/SIDA, de promouvoir la protection des droits des personnes vivant avec cette maladie et de lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l’égard de ces personnes.

Les domaines de coopération définis par le présent mémorandum sont la promotion et la défense des droits des personnes infectées et ou affectées par le VIH/Sida, l’adoption de l’approche basée sur les droits humains dans les interventions de lutte contre le VIH et Sida, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination à l’endroit des PVVIH, le suivi de la mise en œuvre des textes législatifs en rapport avec le VIH et la mobilisation des ressources pour le financement de la réponse nationale.

Dans une courte allocution prononcée à cette occasion, le président de l’Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Houmed a d’emblée remercié le bureau de l’Onusida et sa directrice pour l’appui constant en faveur de notre pays dans le cadre des stratégies de lutte contre le VIH/SIDA. Il s’est ensuite réjoui de la conclusion de cet accord. Il a indiqué que la signature de ce mémorandum de coopération constituait la suite logique d’un processus de collaboration avec le bureau de l’Onusida à Djibouti, impulsé en 2015.

Le président Mohamed Ali Houmed a affirmé que le partenariat stratégique entre la Représentation nationale et l’Onusida permettra aux parlementaires, en tant que représentants des populations, de promouvoir l’application et la vulgarisation effective des instruments juridiques ou des dispositions légales de protection des droits de ces personnes. Il s’agira, a-t-il dit « d’exécuter sur le terrain le plan de plaidoyer de la promotion et la protection des droits de ces personnes infectées ou affectées par le VIH/SIDA en entreprenant une série d’activités».

« En mon nom propre et au nom de l’ensemble des parlementaires djiboutiens, je veux réaffirmer à cette occasion notre ferme détermination à contribuer à l’atteinte des objectifs stratégiques nationaux en matière de lutte contre le VIH/SIDA. Nous sommes disposés à adopter toute législation renforcée en matière de lutte contre le Sida. Nous nous engageons, en tant qu’acteurs clés, à participer activement à toutes actions de riposte qui seront menées afin d’éradiquer cette pandémie de notre pays. Notre implication sera effective et nous ne ménagerons aucun effort pour venir à bout de cette pandémie ». « J’ai l’intime conviction que notre rôle et nos actions sur le terrain seront déterminants que si nous unissons nos forces et donc par conséquent parvenir à faire reculer cette maladie » a-t-il déclaré en substance.

Pour sa part, la directrice du bureau de l’Onusida à Djibouti, Dr Sy Kagnassy Dado, a tenu à féliciter le gouvernement qui a érigé la lutte contre le VIH/SIDA au rang de priorité des politiques publiques nationales. Et ce, a-t-elle ajouté, sous le leadership du président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh

Elle a tenu à saluer le pas décisif franchi par l’Assemblée nationale sous l’impulsion du président Mohamed Ali Houmed suite à l’élaboration et la validation du plan de plaidoyer des parlementaires pour la promotion et la protection des droits humains en général et ceux des personnes vivant avec le VIH en particulier.

« A travers vous, honorable président, nous saluons l’engagement des parlementaires dans la mise en œuvre de la Stratégie Accélérée en vue de l’élimination du Sida à l’horizon 2030. Je voudrais ici vous assurer la pleine et entière disponibilité du bureau de l’ONUSIDA à Djibouti à soutenir vos efforts et par ma voix vous prier d’accepter notre symbolique et humble contribution à hauteur de 30% dans le financement de votre plan de plaidoyer», a conclu le Dr Sy Kagnassy Dado.