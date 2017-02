Assemblée nationale/Médiature : Des pistes de collaborations

Hier au siège du Parlement, il était question du soutien que les élus du peuple pourraient apporter au médiateur de la République dans son rôle de défense des intérêts des usagers des services publics.

Le président de l’Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, a conduit hier, dans les locaux du Parlement, les travaux d’une réunion sur l’importance de la médiation institutionnelle dans notre Etat de droit, le rôle et les prérogatives du Médiateur de la République dans notre pays.

Organisée par l’Assemblée nationale en collaboration avec le Médiateur de la République, Kassim Issack Osman, la séance de travail a vu la participation des ténors du Parlement. Citons notamment les membres du bureau de l’hémicycle national, les présidents des groupes parlementaires RPP et FRUD, les présidents des commissions permanentes, et le doyen des parlementaires.

Notons aussi la présence autour de la table ronde des hauts cadres de l’administration parlementaire, et des principaux collaborateurs du Médiateur de la République.

Dans une intervention faite à cette occasion, le président de l’hémicycle national a d’emblée rappelé que la Médiature de la République a vu le jour, sous le leadership et l’impulsion du Président de la République. Elle a été instituée par la Loi N°51 du 21 août 1999 et institutionnalisée en 2010 dans la Constitution en son titre 11. M. Mohamed Ali Houmed a précisé que la Médiature de la République est un organe chargé d’améliorer les relations des usagers avec l’administration publique à travers le règlement à l’amiable de leurs différends.

Il a en outre souligné l’importance que revêtait la tenue d’une telle réunion au siège de la Représentation nationale. La rencontre devait à ses yeux permettre aux parlementaires une meilleure connaissance des réussites et difficultés de la Médiature dans la vie de tous les jours. Il s’agit ensuite trouver ensemble par ce biais les voies et moyens susceptibles de l’appuyer efficacement dans son rôle de défense des intérêts des usagers des services publics. Comme l’a dit le président de l’Assemblée nationale, la réunion d’hier constituait une plateforme d’échanges, de discussion, de réflexion et surtout une occasion de confronter les points de vue autour de diverses questions inhérentes au rôle de la Médiature en matière de renforcement de la démocratie, de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance dans notre pays.

Prenant la parole à son tour, Le médiateur de la République d’abord remercié le président de l’Assemblée nationale pour avoir facilité la tenue de cette réunion dans les locaux du Parlement. « C’est un honneur pour moi de poursuivre ma campagne de sensibilisation sur le rôle et misions du Médiateur devant cette auguste assemblée, l’objectif étant d’aider les citoyens et même les pouvoirs publics à assimiler au mieux le rôle du médiateur, en tant que représentants du peuple, je sollicite votre contribution dans cette démarche » a-t-il déclaré en substance. Il n’a pas manqué d’indiquer que la Médiature de la République avait été créée en 1999, à l’initiative du Président de la République, dans le souci du respect des droits des usagers et de la cohésion sociale.

Il est ensuite revenu sur le contexte, l’historique et les dispositions légales ayant permis la création de la Médiature de la République ainsi que les évolutions qu’elle a connues depuis sa naissance. Il a enfin demandé l’appui et la contribution des parlementaires pour l’aider à mener efficacement ses missions et prérogatives afin d’améliorer la situation des usagers des services publics, ce qui contribuera, a-t-il dit « au renforcement de la cohésion sociale et ainsi aboutir à la consolidation de notre Etat de droit ».

…Une confrontation des points de vue

Sur ce, les parlementaires et le médiateur de la République sont entrés dans le vif du sujet. Le Dr. Kassim Issack Osman a exposé aux parlementaires son rôle, ses missions et ses prérogatives tout en évoquant les difficultés rencontrées par la Médiature de la République dans la résolution des différends entre usagers des services publics et administration publique.

Tout en félicitant le médiateur de la République pour ses efforts inlassables de règlement à l’amiable des différends entre administrés et administration, les parlementaires, se sont ensuite engagés à sensibiliser les populations sur le rôle et les missions du Médiateur de la République. Ils l’ont informé de leur détermination à l’appuyer efficacement afin qu’il puisse jouer pleinement son rôle d’interface entre usagers et puissance publique.

Au terme de leurs discussions, les ténors du Parlement et le Médiateur de la République ont promis de pérenniser ce type de rencontre en l’inscrivant dans la durée.