Assemblée Nationale / Union Interparlementaire : Des concertations de haut niveau

Le président de l’Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, a reçu hier, dans son cabinet, le secrétaire général de l’Union interparlementaire (UIP), Martin Chungong. Première du genre dans les annales de la Représentation nationale, cette rencontre s’est déroulée en présence d’Elmi Obsieh Waiss, 1er Vice Président de l’Assemblée nationale, des membres du groupe national auprès de l’UIP, Ali Mohamed Daoud et Hassan Saïd Goumaneh, du secrétaire de la commission permanente des finances, le parlementaire Hassan Omar Mohamed Kamil, et du directeur de la procédure législative, Abdoulkader Ibrahim Idriss.

Intervenant quelques semaines après le passage dans notre pays d’une mission d’expertise déléguée par l’UIP, l’entretien avec Martin Chungong, premier secrétaire général de l’Institution sise à Genève (Suisse), étant d’origine africaine, a été un moment fort de la diplomatie parlementaire, au cours duquel plusieurs points ont été débattus, notamment la remise du projet de rapport portant renforcement des capacités de l’Assemblée nationale de la République de Djibouti.

A ce sujet, le président Mohamed Ali Houmed et son invité de marque se sont réjouis des enseignements principaux élogieux, mis en lumière par le rapport précité, à savoir la disposition du Parlement djiboutien, d’un cadre de travail performant, d’une administration qualifiée et d’un ensemble des procédures et régulations législatives idoines au bon déroulement des actions du législateur djiboutien. Le président de l’hémicycle national et le secrétaire général de l’UIP ont ensuite passé en revue les axes fondamentaux devant caractériser tout projet d’assistance en faveur du Parlement djiboutien, dont celui en chantier du « Parlement du Monde », l’Union interparlementaire.

Autre volet des discussions : la possibilité pour la Représentation nationale de la République de Djibouti d’abriter des assises non statutaires de l’Union a été évoquée. L’idée a suscité le soutien de M. Mohamed Ali Houmed, qui s’est dit «au nom des élus de la nation djiboutienne, honoré d’exprimer la disponibilité de notre Assemblée à tenir, à Djibouti, toute réunion ou activité non statutaire sollicitée de la part de l’UIP ».

Les deux personnalités ont par ailleurs discuté des voies et moyens propices au renforcement de la coopération interparlementaire entre l’UIP et l’Assemblée nationale, et plus spécifiquement, de l’accroissement de la participation du groupe national auprès de l’Union, de la présentation des candidatures des députés djiboutiens pour occuper des postes de premier plan, dans les organes directeurs de l’UIP, ou encore du rôle des parlementaires du monde, dans la définition des nouveaux objectifs de développement durable(ODD), comme lors de leur avènement et de leur concrétisation.

Le secrétaire général de l’UIP a fait la promesse de ne ménager aucun effort en ce sens. Sur ce, M. Martin Chungong a effectué une visite guidée des arcanes de l’enceinte parlementaire sous les pas de M. Mohamed Ali Houmed. Enfin, l’hôte de marque a pris le chemin de la Primature où il s’est vu décerner l’une des plus hautes distinctions du pays, la médaille de l’Ordre national du 27 juin.